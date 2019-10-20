Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЭкс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис

По словам бывшего руководителя Банка Англии Мервина Кинга, в ближайшее время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями. Банкир отметил, что сильнее всего кризис ударит по демократической рыночной системе.
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Миру предрекли «финансовый армагеддон»

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Экс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис

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Российский лидер Владимир Путин в беседе с ТАСС сообщил, что Россия помогает Африке развивать здравоохранение.
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В ходе операции Atlantic Resolve («Атлантическая решимость») американские войска намерены продемонстрировать быструю переброску сил НАТО из центральной часть Европы в восточную.
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Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России

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Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
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