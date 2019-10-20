Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.

Армия и оружие Минобороны РФ: военные США заинтересованы в Договоре по открытому небу Соединенные Штаты проявляют заинтересованность в сохранении Договора по открытому небу - они заявили о намерении провести 21 наблюдательный полет над Россией в 2020 году, что больше, чем в 2017 и 2018 годах.

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Футбол «Монако» без Головина одержал волевую победу над «Ренном» Равновесие восстановил на 56-й минуте признанный лучшим игроком команды в сентябре Ислам Слимани, а на третьей добавленной ко второму тайму минуте Бен Йеддер, оформив дубль принес монегаскам победу - 3:2. Матч из-за дисквалификации пропускал российский полузащитник "Монако" Александр Головин, получивший в игре прошлого тура красную карточку.

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Технологии Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.