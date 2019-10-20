Общество
Газета.RuМиру предрекли «финансовый армагеддон»
Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.
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Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Политика
Sunday Times: ЕС планирует предоставить отсрочку по Brexit до февраля
19 октября британские депутаты приняли поправку об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза.
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
«Локомотив» прилетел в Турин на матч с «Ювентусом»
Футболисты и тренеры «Локомотива» прилетели в Турин на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».
Происшествия
Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири
В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
«Горіла Хата» — 95-й квартал жёстко постебался над бывшей главой НБУ Гонтаревой
В последнем выпуске «Вечернего квартала» участники передачи едко высмеяли бывшую главу Нацбанка Украины, верную прислужницу Петра Порошенко Валерию Гонтареву, разворовавшую бюджет страны и скрывающуюся в Лондоне.
Армия и оружие
Минобороны РФ: военные США заинтересованы в Договоре по открытому небу
Соединенные Штаты проявляют заинтересованность в сохранении Договора по открытому небу - они заявили о намерении провести 21 наблюдательный полет над Россией в 2020 году, что больше, чем в 2017 и 2018 годах.
Теннис
Рублёв победил Маннарино и выиграл Кубок Кремля
Общество
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевой газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов РФ по доступности электроэнергии для населения.
Армия и оружие
Американцы разбомбили собственную авиабазу в Сирии
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство САНА, на уничтоженной базе находилась взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.
Футбол
Черчесов отказался сбривать усы в случае победы сборной на Евро-2020
У наставника спросили, сбреет ли он растительность на лице в том случае, если команда станет победителем на чемпионате Европы 2020 года.
Технологии
Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10
Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.
Происшествия
Полицейские задержали почти 1500 человек в ходе протестов в Чили
Финансы
Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года
В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).
Культура
В Кирове прошла церемония открытия фестиваля «Золотой теленок»
Сегодня, 20 октября, в Вятской филармонии, прошел концерт, посвященный открытию в Кирове фестиваля короткометражного кино "Золотой теленок".
Футбол
«Монако» без Головина одержал волевую победу над «Ренном»
Равновесие восстановил на 56-й минуте признанный лучшим игроком команды в сентябре Ислам Слимани, а на третьей добавленной ко второму тайму минуте Бен Йеддер, оформив дубль принес монегаскам победу - 3:2. Матч из-за дисквалификации пропускал российский полузащитник "Монако" Александр Головин, получивший в игре прошлого тура красную карточку.
Технологии
В Huawei признали негативные последствия санкций США
Корпорация Huawei признала, что испытывает трудности в связи с введенными против нее санкциями США, сообщает Financial Times.
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.
Экономика
Власти Москвы назвали районы с самыми высокими доходами от НДФЛ
Центр уплаты НДФЛ Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы принесет Центральный АО — мэрия прогнозирует объем поступлений в 2020 году на уровне 464,1 млрд руб. (здесь и далее прогнозные суммы приводятся без учета поступлений по патентам мигрантов и с прибылей контролируемых иностранных компаний), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
Армия и оружие
США поставят на корабль первый в мире боевой лазер
В Сан-Диего доставлен первый в мире боевой лазер, предназначенный для установки на корабль ВМС США.
Происшествия
В Красноярском крае объявили траур по погибшим из-за прорыва дамбы
Траурные мероприятия запланированы на 21 октября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Красноярского края Александр Усс.
Общество
Москвичам пообещали летнюю погоду в октябре
В ближайшую неделю в Москве сохранится почти летняя погода.
Происшествия
На Сахалине проведут проверку по факту избиения школьницы
Футбол
Слуцкий рассказал о зарплате в «Витессе»
Главный тренер арнемского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о зарплате в голландском клубе.