Общество

Газета.RuГазета.RuМиру предрекли «финансовый армагеддон»

Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.
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Миру предрекли «финансовый армагеддон»

Газета.Ru15:11

Экономист предупредил о новом кризисе, сравнимым с «финансовым армагеддоном»

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Бывший управляющий Банка Англии предрёк миру «финансовый армагеддон»

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство САНА, на уничтоженной базе находилась взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.
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Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
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