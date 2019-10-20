Общество
Газета.RuМиру предрекли «финансовый армагеддон»
Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 18:38, Вашингтон
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Газета.Ru вчера в 13:59
Авто
Hummer возродят в качестве электромобиля
Электрификация Hummer станет частью плана GM по переводу внедорожников и пикапов на электротягу.
Тарантас Ньюс 07:19
Происшествия
СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае
В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
RT на русском 03:45
Общество
В Калифорнии активизировался спавший 500 лет разлом
В Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение разлом в земной коре под названием Гарлок, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, выяснили исследователи из Калифорнийского Технологического института.
Газета.Ru 13:31
Политика
Путин заявил о готовности к конкуренции за сотрудничество с Африкой
Российский лидер Владимир Путин заявил в беседе с ТАСС о готовности России к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки.
RT на русском 17:27
Наука
Умение стоять в очереди впервые сформировалось у трилобитов
МедиаПоток 07:02
Общество
Воскресенье порадовало жителей Московского региона майской погодой
В воскресенье в подмосковной Кашире зафиксировали 19,5 градусов тепла, погода в Москве и Московской области соответствует майской, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РИАМО 10:44
Игры
Paradox анонсировала Crusader Kings 3
Paradox Interactive выпустила анонсирующий трейлер Crusader Kings 3. Crusader Kings – серия глобальных стратегий в реальном времени, в которых игрок берет на себя управление государством в Европе, Африке или Азии в период с IX по XV век.
Cyber.sports.ru вчера в 05:21
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Единоборства
Руис: Джошуа перед реваншем испытывает больше давления
Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе мексиканец Энди Руис убеждён, что победит британца Энтони Джошуа в бою-реванше.
Чемпионат 10:31
Политика
Die Welt – Путин одержал победу без войны
Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.
REGNUM 13:32
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
News.ru 18 октября в 18:59
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Газета.Ru 03:28
Армия и оружие
Минобороны РФ: военные США заинтересованы в Договоре по открытому небу
Соединенные Штаты проявляют заинтересованность в сохранении Договора по открытому небу - они заявили о намерении провести 21 наблюдательный полет над Россией в 2020 году, что больше, чем в 2017 и 2018 годах.
ТАСС 18:26
Космос
Астрономы обнаружили в открытом космосе облако из молекул сахара
OAnews 17 октября в 03:54
Политика
Кадыров поделился впечатлениями от поездки с Путиным в арабские страны
Кадыров в начале минувшей недели в составе российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ, где состоялись встречи с руководством этих стран.
РИА Новости 18:30
Шоу-бизнес
Стали известны имена всех участниц шоу «План Б»
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел второй выпуск романтического реалити-шоу «План Б», в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут искать друг для друга любовь.
Вокруг ТВ 13:30
Происшествия
На Сахалине проведут проверку по факту избиения школьницы
Российская газета 17 октября в 23:24
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями о плацкарте в России
24 часа Йенни Йесканен, журналистка из Финляндии, проехала в плацкартном вагоне российского поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Мурманск.
Наша версия вчера в 07:03
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Kinonews.ru 16:41
Теннис
Рублёв победил Маннарино и выиграл Кубок Кремля
RT на русском 11:57
Общество
В столице Чили объявили комендантский час
RT на русском 17:13
Здоровье
В США более 30 человек скончались от вейпинга
Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
РИА Новости 17 октября в 16:46
Хоккей
Гол Панарина не помог «Рейнджерс» в матче с «Ванкувером»
Ванкувер с пятью победами в восьми матчах занимает пятое место на Западе НХЛ.
Советский спорт 15:28
Шоу-бизнес
Зеленский с супругой гостили у Заворотнюк
В конце программы Заворотнюк призналась, что дружит с Зеленским и его супругой и даже неоднократно принимала их у себя дома, передаёт ФАН.
News.ru 09:41
Здоровье
Игорь Комаров проверил реализацию нацпроектов в Пермском крае
17 октября 2019 года полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в Пермском крае провел совещание по социально-экономическому развитию региона.
Вестирама.ру 18 октября в 03:18
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Российская газета 13:31