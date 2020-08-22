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Известия

Миру предрекли голод библейских масштабов из-за коронавируса

Мир ожидает голод «библейских масштабов» из-за пандемии коронавируса. Такое мнение выразил в интервью ТАСС 22 августа глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Глава Всемирной продовольственной программы заявил о риске голода «библейских масштабов»

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли считает, что риск голода вследствие пандемии может достигнуть "библейских масштабов".
ТАСС01:09
Подробнее о событии
РБК

Эксперты предупредили о голоде «библейских масштабов» из-за пандемии

РБК06:38
Московский Комсомолец

Специалист предрек голод «библейских масштабов» из-за пандемии

Московский Комсомолец07:25
URA.Ru

Миру предрекли голод «библейских масштабов» из-за пандемии

URA.Ru01:56
Телеканал 360°

«Голод библейских масштабов»: миру предрекли нехватку еды из-за пандемии коронавируса

Телеканал 360°03:25
Комсомольская правда

«Голод библейских масштабов»: Специалисты оценили последствия пандемии коронавируса

Комсомольская правда01:51
Lenta.ru

Миру предрекли голод «библейских масштабов» вследствие пандемии коронавируса

Lenta.ru01:27
ТАСС

Глава Всемирной продовольственной программы заявил о риске голода «библейских масштабов»

ТАСС01:09

Правозащитник сообщил о состоянии Навального после перелета в Германию

Политик Алексей Навальный, госпитализированный в Омске, будет проходить лечение в клинике Charite в Германии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на основателя фонда Cinema for Peace, организовавшего перелет оппозиционера в Берлин, Яка Бизила.
РБК05:22
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МИД ответил на доклад сената США по «вмешательству» России в выборы

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала опубликованную накануне часть доклада сената США о "вмешательстве" России в американские президентские выборы бессодержательной и лишенной фактов.
РИА Новости06:35
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Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»

Служба внешней разведки Украины (СВР) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как украинский «агент» передает данные через спутник, похожий на затопленную в 2000 году российскую орбитальную станцию «Мир».
Известия00:34
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Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.
RT на русском05:28
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Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.
Интерфаксвчера в 01:40
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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