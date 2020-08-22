Миру предрекли голод библейских масштабов из-за коронавируса
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Мир ожидает голод «библейских масштабов» из-за пандемии коронавируса. Такое мнение выразил в интервью ТАСС 22 августа глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли.В источнике
С чего всё началось
Глава Всемирной продовольственной программы заявил о риске голода «библейских масштабов»
Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли считает, что риск голода вследствие пандемии может достигнуть "библейских масштабов".
ТАСС01:09
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«Голод библейских масштабов»: Специалисты оценили последствия пандемии коронавируса
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