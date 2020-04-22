Общество
Lenta.ruМиру предсказали голод библейского масштаба
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предрек миру голод билейского масштаба. Об этом он заявил на виртуальном заседании Совета Безопасности, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба всего через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности стран.ТАСС16:37
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В ООН предостерегли от распространения голода библейского масштаба: надо подготовиться
Московский Комсомолец17:29
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Общество
ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
Здоровье
Пострадавших от домашнего насилия просят не наказывать за нарушение изоляции. Принятия мер срочной помощи требуют депутаты
Авторы законопроекта о домашнем насилии предлагают как можно скорее создать убежище для пострадавших, куда возможно будет прийти даже без регистрации, создать координационные центры, которые помогут людям получить медицинскую, психологическую и юридическую помощь, а также обязать полицию незамедлительно реагировать на жалобы горожан.
Фонтанка.Ру 17:55
Происшествия
Трое граждан России захвачены пиратами у побережья Бенина
Порто-Ново, 21 апреля 2020, 18:35 — REGNUM Пираты, напавшие у побережья Бенина на контейнеровоз Tommi Ritscher, покинули судно, забрав с собой восемь моряков, включая троихх граждан России, сообщает 21 апреля посольство РФ в Бенине на своей странице в Twitter.
REGNUM 11:35
Технологии
Компания Microsoft выпустила большое обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила финальную версию большого обновления операционной системы Windows 10 под названием Windows 10 May 2020 Update.
UfacityNews.ru 19 апреля в 16:39
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Политика
США приостанавливают прием иммигрантов на два месяца
Американский президент Дональд Трамп заявил, что 22 апреля выпустит указ о временном запрете на прием иммигрантов на 60 дней из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:24
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение по делу Хорошавина
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, ему вменяют взятки на 100 миллионов рублей, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.
РИА Новости 07:51
Транспорт
Проверка пропусков для поездок по Москве стала автоматической
Власти Москвы почти полностью автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте, передает РИА "Новости" со ссылкой на указ мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 17:19
Финансы
Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах
Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
Общество
В российском регионе решили ослабить режим изоляции
В Калининградской области заявили о возможном ослаблении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 10:52
Политика
Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне
После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия 04:06
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции
Нормы КоАП Согласно части 2 статьи 6.3, нарушения санитарных правил в период ЧС или при угрозе распространения заболеваний наказываются штрафом: на граждан — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на ИП — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
РИА Новости 18:29
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Общество
Медик сообщил о пугающей ситуации с людьми при пандемии коронавируса
Ситуация с отношением некоторых людей во всем мире к самоизоляции в условиях пандемии коронавирусной инфекции пугает, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости 17:09
Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:05
Футбол
Чемпионат Нидерландов по футболу завершен досрочно
Чемпионат Нидерландов по футболу завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, сообщает сайт турнира.
Газета.Ru 15:34
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости 15:14
Хоккей
Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры
Vprognoze.ru 03:18
Игры
Началась разработка новой части игры Grand Theft Auto
Одна из самых популярных франшиз студии Rockstar Games, которой, несомненно, является Grand Theft Auto, точно получит продолжение: игра уже находится на ранней стадии разработки, сообщил источник в Rockstar.
Live24 08:01
Общество
Aviasales перестанет продавать авиабилеты «Аэрофлота» и «Победы»
Авиакомпания планирует сосредоточиться на продвижении собственного сайта и мобильного приложения, добавила пресс-секретарь.В пресс-службе Aviasales сообщили TJournal, что агрегатор все равно будет показывать билеты «Аэрофлота» и «Победы».
Snob.ru 08:40
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
Экономика
Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса
Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.
РИА Новости 14:54
Наука
В Новой Зеландии ученые обнаружили птицу, которая впадает в спячку
Птицу, впадающую в зимнюю спячку, исследователи обнаружили в Новой Зеландии. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:24
Космос
Двигатели РД-180 модернизируют для применения в многоразовых ракетах
НПО «Энергомаш» намерено доработать двигатели РД-180, чтобы в дальнейшем использовать их для ракет многоразового использования.
News.ru 04:57
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в ГД
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о новом проекте поправок в Гражданский кодекс РФ, поступившем на общественное обсуждение.
Москва 24 19 апреля в 20:31
Игры
Независимые разработчики создали игру про «Биониклов»
Команда независимых разработчиков представила трейлеры собственной игры Bionicle: Quest for Mata Nui.
The GEEK 16:04
Экономика
Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 07:26
Кино
Премьеру продолжения «Венома» перенесли на 2021 год
Кинокомпания Sony Pictures перенесла дату премьеры второй части "Венома" - вместо 2 октября 2020 года он выйдет на экраны 25 июня 2021-го, сообщает портал Variety.
Российская газета 15:41