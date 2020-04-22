Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба всего через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности стран.

с чего всё началось

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предрек миру голод билейского масштаба. Об этом он заявил на виртуальном заседании Совета Безопасности, передает ТАСС.

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