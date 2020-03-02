Энергетика

Lenta.ruLenta.ruМиру предсказали нефть за 30 долларов

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Цены на нефть могут обвалиться до 30 долларов за баррель, если страны ОПЕК+ на встрече в марте решат не сокращать добычу сырья. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные финансовой корпорации Standard Chartered Bank.
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Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
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Адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в биатлонном деле

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TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
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Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей

Арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей съел одну из улик.
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Политика

Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве

Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
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Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом

В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Lenta.ru вчера в 10:04
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Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

РИА Новости вчера в 20:40
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Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
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Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
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Песков ответил на сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой источники сообщила, что на выборах в Государственную думу России в 2021 году федеральный список партии "Единая Россия" может возглавить президент Владимир Путин.
Газета.Ru 05:05
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Здоровье

В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса

Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Lenta.ru 04:19
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ вчера в 21:02
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Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Общество

В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью

Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
РИА Новости 04:32
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В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва вчера в 05:10
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости вчера в 19:29
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«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

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Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
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У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве в Китае.
РИА Новости 03:09
Спорт

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место решено провести без зрителей.
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Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 29 февраля в 08:34
Происшествия

Сбой произошел на зеленой ветке метро Москвы

Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена остановлено. Об этом сообщается в Twitter метро.
Газета.Ru 05:08
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В Иране высокопоставленный чиновник умер от коронавируса

В Иране от коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад Мирмихаммади, сообщает местное издание IFP News.
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Политика

Путин почтил память погибших в Чечне псковских десантников

1 марта 2000 года 90 псковских десантников под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступили в сражение с 2 тысячами боевиков Хаттаба и Басаева на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни.
Военное обозрение вчера в 09:05
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Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Lenta.ru вчера в 22:22
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над Саракибом

Взгляд.ру 01:43
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В Подмосковье юная модель умерла в подъезде, подавившись шоколадкой

В подъезде жилого дома в подмосковных Котельниках скончалась 17-летняя модель и участница конкурсов красоты.
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