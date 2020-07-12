Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМиру прогнозируют третью волну коронавируса

Американский врач Чад Крилич считает, что новая волна коронавирусной инфекции уже близко. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle. Специалист полагает, что, если власти и люди не примут необходимые меры, то число зараженных может увеличиться и дальше.
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«Это трехактная пьеса»: Американский врач предупредил о новой волне коронавируса

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Миру прогнозируют третью волну коронавируса

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В США предсказали третью волну коронавируса

News.ru03:42

Американский врач предсказал третью волну коронавируса

Lenta.ru02:54
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Астрономы обнаружили неизвестные ранее объекты в Космосе

Ученые из Австралии в конце 2019 года обнаружили 3 неизвестных круглых объекта в космосе. Они были заметны только в инфракрасных диапазонах.
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Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области

Пятнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по региону.
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Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
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В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
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Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
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Шоу-бизнес

Жена Уилла Смита подтвердила, что изменяла ему с другом сына

48-летняя супруга голливудского актера и музыканта рассказала, как и почему изменяла мужу.
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Стас Михайлов прервал свое выступление и промок из-за Лукашенко

RuNews24.ru 09:52
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Шоу-бизнес

Танцовщик Полунин удалил с груди татуировку с Путиным

Свое фото со сведенной татуировкой на груди, ранее изображающей президента России Владимира Путина, опубликовал танцовщик Сергей Полунин 10 июля на своей странице в Instagram.
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Наука

Теорию норвежского археолога Хейердала смог подтвердить анализ ДНК

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Происшествия

«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина

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Политика

Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
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Происшествия

Три человека пострадали при жесткой посадке самолета под Тверью

Газета.Ru 09:16
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На границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение

Коммерсантъ 10:12
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Происшествия

При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских

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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
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Энергетика

Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:48
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Общество

В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах

Picsnews.net вчера в 11:22
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Единоборства

Дана Уайт недоволен судьями UFC 251. Пострадал великий чемпион

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В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса

Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 06:01
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Политика

В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
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Технологии

Huawei станет крупнейшим заказчиком однокристальных систем MediaTek

Как пишет китайский источник, в следующем году Huawei станет крупнейшим заказчиком однокристальных платформ MediaTek.
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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Политика

В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

«Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей.
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Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

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NS и Faker установили мировой рекорд по скорости убийства Рошана

Аналитик RuHub Ярослав 'NS' Кузнецов и ведущий Maincast Иван 'Faker' Демкин побили рекорд по скорости убийства Рошана.
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Автоспорт

Квят вновь не встал на колено перед стартом гонки «Формулы-1»

Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят вновь не стал вставать на колено перед началом гонки чемпионата "Формулы-1" в рамках акции в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.
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Политика

В Кремле заявили о надежде избежать второй волны коронавируса в России

Отвечая на вопрос, удастся ли избежать второй волны заболевания, Песков напомнил о словах мэра Москвы Сергея Собянина и вице-премьера Татьяны Голиковой, которые «возглавляют соответствующие подразделения антикризисного штаба» и дают профессиональные оценки.
РБК 09:57
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