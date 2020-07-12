Коронавирус
Газета.RuМиру прогнозируют третью волну коронавируса
Американский врач Чад Крилич считает, что новая волна коронавирусной инфекции уже близко. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle. Специалист полагает, что, если власти и люди не примут необходимые меры, то число зараженных может увеличиться и дальше.
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«Это трехактная пьеса»: Американский врач предупредил о новой волне коронавируса
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