Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМиру прогнозируют третью волну коронавируса

Американский врач Чад Крилич считает, что новая волна коронавирусной инфекции уже близко. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle. Специалист полагает, что, если власти и люди не примут необходимые меры, то число зараженных может увеличиться и дальше.
Читать в источнике
Комментировать61

Подробнее о событии

Миру прогнозируют третью волну коронавируса

Газета.Ru05:16

Весь мир - театр: В США предсказали третью волну COVID-19

Царьград05:12

Американский врач предсказал третью волну коронавируса

Lenta.ru02:54

Американский врач прогнозирует вслед за второй приход третьей волны коронавируса

MedikForum.ru04:03

Врач из США заявил о третьей волне коронавируса

URA.Ru03:48

В США предсказали третью волну коронавируса

News.ru03:42

«Это трехактная пьеса»: Американский врач предупредил о новой волне коронавируса

Комсомольская правда04:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
499
Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 10 июля в 07:23
1,1K
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с минскими договоренностями

Украинское руководство все более настойчиво говорит, что минские соглашения надо менять, Москва пока не понимает, означает ли это выход Украины из соглашения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:04
Здоровье

Магнитная буря 15 июля 2020 будет серьезным испытанием для метеозависимых людей. График магнитных бурь на июль

В ближайшее время метеозависимых людей настигнет сильная магнитная буря — это случится 15-17 июля. Она способна стать серьезным испытанием.
Vesiskitim.ru вчера в 10:17
Политика

Путин отверг связь испортившихся отношений Москвы и Киева с Крымом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 06:51
39
Здоровье

Диетолог назвал безопасное количество чипсов и бургеров

Важно, чтобы в человеческом организме было достаточное количество минералов, витаминов, антиоксидантов и белков.
Evo-rus.com 06:37
30
Происшествия

Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Коммерсантъ вчера в 10:49
909
Общество

Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

В 2019 году список российских регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом возглавил Чукотский автономный округ, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
РБК 03:24
76
Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 10 июля в 11:00
1,2K
Здоровье

232 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За сутки еще у 232 человек в Алтайском крае подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:43
641
Кино

Российский сериал «Сваты» в новом сезоне лишился двух главных героев

Популярный российский сериал «Сваты» лишился двух главных героев.
Live24 02:57
41
Наука

Установлена польза черноплодной рябины при гипертонии

Исследование британских ученых установило, что побороть гипертонию помогут ягоды черноплодной рябины.
ТК Звезда вчера в 21:29
4
Фигурное катание

Этери Тутберидзе и Алена Косторная стали первыми лауреатами

Коммерсантъ 06:46
7
Экономика

Работающим пенсионерам в России пообещали увеличение выплат

Работающим пенсионерам пообещали увеличение выплат.
Lenta.ru 06:57
720
Здоровье

В Минздраве после акций в Хабаровске заявили об опасности митингов

На несанкционированную акцию в субботу, по данным полиции, пришли 10–12 тыс. человек, в воскресенье митинги были менее многочисленными.
РБК 06:50
85
Политика

Песков назвал безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков считает безумцами тех людей, кто отрицает опасность новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:45
38
Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

ТАСС вчера в 03:02
280
Киберспорт

Разработчики показали первый игровой трейлер Shadow Warrior 3

Геймплей триквела серии Shadow Warrior был показан разработчиками во время конференции Devolver Digital, 11 июля сообщает Игромания.
ИА Красная Весна вчера в 21:18
Происшествия

Житель Грузии ранен в перестрелке с южноосетинскими пограничниками

Гражданин Грузии Заза Кахеладзе открыл огонь при задержании, это первый подобный инцидент за 12 лет, заявил КГБ Южной Осетии.
Кавказский узел вчера в 12:15
157
Игры

Появились первые скриншоты предстоящей игры Watch Dogs Legion

Megaobzor.com вчера в 11:46
10
Авто

«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada

Напомним, что внедорожник Niva (2123) является изначально разработкой АВТОВАЗа и ее сборка стартовала еще в 2000 году под маркой LADA.
Evo-rus.com 00:00
310
Общество

Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний

Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
8,8K
Общество

В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах

Picsnews.net вчера в 11:22
71
Религия

12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла

Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
4
Здоровье

Вкусный и доступный напиток снизит риск цирроза печени

Американские ученые раскрыли секрет здоровой печени. Они назвали вкусный и полезный напиток, который может снизить риск цирроза.
ToDay News Ufa 05:59
6
Единоборства

Российский боксер Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Российский боксер взял верх техническим нокаутом. Таким образом Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.
REGNUM 00:22
Общество

Составлен рейтинг городов с самым доступным сексом

Российские пикаперы составили рейтинг городов, в которых им легче всего удалось склонить девушек к сексу.
URA.Ru вчера в 22:16
14
Здоровье

В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса

Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
RT на русском 06:50
1,2K
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
6K
Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
266
Как работают Яндекс.Новости?
Главное