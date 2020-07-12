Врач Чад Крилич, работающий в США, предсказал третью волну коронавируса. Пандемия начнет набирать обороты, если люди и власть не примут жесткие меры. Власти США начали снимать ограничения в конце мая, но сразу стал наблюдаться рост числа зараженных.

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