Коронавирус
Дни24Врач Чад Крилич предсказал третью волну коронавируса в США
Врач Чад Крилич, работающий в США, предсказал третью волну коронавируса. Пандемия начнет набирать обороты, если люди и власть не примут жесткие меры. Власти США начали снимать ограничения в конце мая, но сразу стал наблюдаться рост числа зараженных.
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«Это трехактная пьеса»: Американский врач предупредил о новой волне коронавируса
Комсомольская правда04:11
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Общество
Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
REGNUM 06:13
Общество
Около 35 тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске 11 июля начался митинг в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.
News.ru вчера в 01:52
Авто
ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами
Инспектора ГИБДД проведут акцию по проверке автомобилей с иностранными номерами.
ToDay News Ufa 12:44
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение
На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих.
Вести.Ru 10:51
Общество
Москву ожидает новое арктическое вторжение
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
Газета.Ru 05:42
Политика
Явка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%
Явка во втором туре выборов президента Польши за первые пять часов голосования составила 24,73%.
Известия 09:53
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
Происшествия
В Германии бездомный с луком разоружил полицейских и сбежал в лес
Полиция немецкой земли Баден-Вюртемберг проводит операцию по поиску подозрительного мужчины, вооруженного луком, стрелами, пистолетом и ножом, сообщает 12 июля издание Badische-Zeitung.
Известия 12:16
Экономика
На строительство трассы Москва–Казань выделят 150 млрд рублей
Известия 10 июля в 07:00
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
«Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей.
Взгляд.ру 08:04
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом в мире.
Lenta.ru 13:14
Происшествия
В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
Экономика
Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров
Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
Вечерний курьер вчера в 10:04
Здоровье
Итог отказа от режима изоляции в Швеции: ноль выгоды и высокая смертность
Высокую смертность и отсутствие реальной экономической выгоды получила Швеция, отказавшись вводить режим изоляции, сообщила 12 июля ИноСМИ в переводной статье Buisiness Insider.
ИА Красная Весна 12:57
Политика
Школьникам из Киева пришлось извиняться за слова о российском Крыме
Учащиеся школы №90, расположенной в Киеве, разместили в социальных сетях видео, в котором говорят, что Крым является российской территорией.
Экономика сегодня 04:30
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Шоу-бизнес
Адвокат Пелагеи назвал ложью запрет Телегину общаться с их дочерью
Напомним, ранее адвокат Ивана Телегина Марианна Мировая рассказала, что хоккеист помогает дочери Таисии и жене финансово, очень трепетно относится к дочке и переживает, что не может с ней видеться.
НТВ 10:47
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Zhaoxin выпустит видеокарты на чипах собственной разработки
Faktom 10 июля в 11:30
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество
Москвичей предупредили о граде и грозе
На территории Москвы до конца воскресенье прогнозируется дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра до 12-17метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.
РИАМО 10:10
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК 12:37
Космос
Астрономы обнаружили неизвестные ранее объекты в Космосе
Ученые из Австралии в конце 2019 года обнаружили 3 неизвестных круглых объекта в космосе. Они были заметны только в инфракрасных диапазонах.
МедиаПоток 09 июля в 08:37
Космос
Древняя жизнь на Марсе: сможет ли новая миссия найти ее следы
Новые датчики Марса из Соединенных Штатов, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая будут запущены этим летом.
Planet Today вчера в 08:54
Политика
Песков заявил о ждущих россиян экономических трудностях из-за пандемии
Вся структура руководства Российской Федерации работала в период эпидемии коронавируса и связанного с ней экономического кризиса как слаженный механизм.
Газета.Ru 10:31
Авто
В Китае выпустили компактвэн дешевле Lada Largus в 1,5 раза
Фургончик стоит почти в полтора раза меньше, чем Lada Largus.
ToDay News Ufa 09:24