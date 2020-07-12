Американский врач Чад Крилич считает, что новая волна коронавирусной инфекции уже близко. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle. Специалист полагает, что, если власти и люди не примут необходимые меры, то число зараженных может увеличиться и дальше.

Происшествия В Севастополе начали эпидрасследование из-за завоза случаев COVID-19 Четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекции выявили в Севастополе за минувшие сутки, все заболевшие – приехавшие из других регионов страны, проводится эпидрасследование, сообщает пресс-служба городского правительства. 4

Шоу-бизнес Катя Жужа озвучила свою версию ссоры с Ксенией Бородиной Уже несколько лет прошло с момента, когда некогда хорошие подруги Катя Жужа и Ксения Бородина перестали быть таковыми.

Происшествия Генпрокуратура объяснила характер травм погибших на перевале Дятлова В Генпрокуратуре России сообщили, что проанализировали характеристики каждой травмы туристов, погибших на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году. 3,3K

Футбол Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте» Криштиану Роналду забил два гола с пенальти "Аталанте" и спас "Ювентус" от домашнего поражения в матче чемпионата Италии.

Политика Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,1K

Единоборства Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

Футбол Экс-арбитр отреагировал на информацию о своем задержании по делу о ставках Бывший арбитр Павел Стипиди опроверг информацию о задержании в Латвии по делу о ставках на футбольные матчи.

Общество Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом Две трети жителей Италии не хотят, чтобы американские туристы возвращались к ним в страну этим летом, сообщает TheLocal.it со ссылкой на опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov. 7

Общество Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года 11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года. 71

Происшествия Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске. 135

Киберспорт В Dota 2 добавили возможность отключить автоматическую доставку предметов в режиме Turbo В ночь на 11 июля Valve выпустила патч для Dota 2. С ним разработчики добавили в игру новую настройку для режима Turbo и внесли другие изменения.

Футбол Сочи — Спартак 1:0 Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».

Общество Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19 Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом. 1,3K

Экономика Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews. 14