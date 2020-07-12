Коронавирус
Газета.RuМиру прогнозируют третью волну коронавируса
Американский врач Чад Крилич считает, что новая волна коронавирусной инфекции уже близко. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle. Специалист полагает, что, если власти и люди не примут необходимые меры, то число зараженных может увеличиться и дальше.
Читать в источнике
Оценить56
Подробнее о событии
Показать все источники
«Это трехактная пьеса»: Американский врач предупредил о новой волне коронавируса
Комсомольская правда04:11
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Общество
ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы
В Пенсионном Фонде России рассказали, как будут начисляться надбавки тем пенсионерам, чей трудовой стаж начался еще во времена СССР.
Gazeta.SPb вчера в 23:03
Происшествия
В Севастополе начали эпидрасследование из-за завоза случаев COVID-19
Четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекции выявили в Севастополе за минувшие сутки, все заболевшие – приехавшие из других регионов страны, проводится эпидрасследование, сообщает пресс-служба городского правительства.
РИА Новости 05:17
Шоу-бизнес
Катя Жужа озвучила свою версию ссоры с Ксенией Бородиной
Уже несколько лет прошло с момента, когда некогда хорошие подруги Катя Жужа и Ксения Бородина перестали быть таковыми.
Bimru.ru 05:42
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Происшествия
Генпрокуратура объяснила характер травм погибших на перевале Дятлова
В Генпрокуратуре России сообщили, что проанализировали характеристики каждой травмы туристов, погибших на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году.
Lenta.ru вчера в 08:47
Футбол
Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте»
Криштиану Роналду забил два гола с пенальти "Аталанте" и спас "Ювентус" от домашнего поражения в матче чемпионата Италии.
Российская газета вчера в 17:50
Общество
Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом
Чукотка возглавила список регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
РИА Новости 02:05
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 10 июля в 07:23
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Здоровье
В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса
Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ 01:08
Футбол
Экс-арбитр отреагировал на информацию о своем задержании по делу о ставках
Бывший арбитр Павел Стипиди опроверг информацию о задержании в Латвии по делу о ставках на футбольные матчи.
Газета.Ru 05:22
Здоровье
Диетолог разрешила колу, чипсы и бургеры
По мнению диетолога Ольги Григорян, к рисковым продуктам относятся кола, чипсы, бургеры.
Невские Новости вчера в 10:53
Общество
Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Две трети жителей Италии не хотят, чтобы американские туристы возвращались к ним в страну этим летом, сообщает TheLocal.it со ссылкой на опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov.
РИА Новости 04:05
Происшествия
Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД
Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД.
ТАСС 04:48
Шоу-бизнес
Джонни Депп просил Эмбер Херд порезать его для утоления боли
Голливудский актер Джонни Депп просил бывшую жену Эмбер Херд порезать его, чтобы унять боль.
Lenta.ru 10 июля в 20:33
Кино
Стивен Кинг продал права на экранизацию сборника If It Bleeds за $3
Стивен Кинг продал права на экранизацию произведений из своего сборника "Если кровоточит" ("If It Bleeds").
Piter.tv вчера в 13:53
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 10 июля в 08:57
Происшествия
Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье
Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58
Киберспорт
В Dota 2 добавили возможность отключить автоматическую доставку предметов в режиме Turbo
В ночь на 11 июля Valve выпустила патч для Dota 2. С ним разработчики добавили в игру новую настройку для режима Turbo и внесли другие изменения.
CyberSport.ru вчера в 04:06
Шоу-бизнес
Иван Телегин сокрыл от Пелагеи часть семейного имущества при разводе
Телегин решил этих денег не давать никому и скрыл факт продажи от суда.
Live24 09 июля в 05:46
Футбол
Сочи — Спартак 1:0
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».
Чемпионат вчера в 14:50
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество
Володин призвал чиновников перестроить работу с федеральными проектами
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал саратовских чиновников ответственнее относится к реализации федеральных проектов.
АиФ Саратов 01:18
Экономика
Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере
Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews.
Актуальные Новости вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Сын Дэвида Бекхэма сделал предложение дочери миллиардера
21-летний Бруклин несколько недель назад сделал предложение Николе Пельтц, которая старше его на четыре года.
Московский Комсомолец 03:29
Происшествия
Соловьёв прокомментировал планы адвоката Ефремова засудить его
Телеведущий Владимир Соловьёв высмеял намерение адвоката Эльмана Пашаева, защищающего актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, судиться с ним из-за разглашения результатов экспертизы.
Известия вчера в 16:46