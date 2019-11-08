Футбол

ТАСС СпортТАСС СпортМишель Платини требует от УЕФА €7,2 млн

По информации агентства, 64-летний Платини подал иск в общей сложности на сумму €7,2 млн (из них €5,5 млн - задолженность по зарплате).
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Мишель Платини требует от УЕФА выплаты в € 7,2 млн

Чемпионат07:18

Мишель Платини требует от УЕФА €7,2 млн

ТАСС Спорт06:32

Платини хочет взыскать 7,2 млн евро с УЕФА

Sport24.ru08:25

Платини потребовал от УЕФА 7,2 миллиона евро

Спорт-Экспресс07:25

Платини хочет через суд получить от УЕФА 7,2 миллиона евро

Советский спорт05:59

Платини требует от УЕФА через суд выплаты 7,2 миллиона евро

Матч ТВ06:58

Платини требует от УЕФА через суд выплаты 7,2 миллиона евро

Sportbox.RU06:58
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
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Пентагон заверил, что США не получают прибыль от сирийской нефти

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Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
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Экс-президент Бразилии Лула да Силва выходит на свободу

Луис Инасиу Лула да Силва стал первым бывшим президентом Бразилии, заключенным в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег.
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В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

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Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
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Стартует показ сериала-катастрофы, герои которого бегут в Карелию

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Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, каких проблем со здоровьем стоит опасаться предстоящей зимой, которую синоптики назвали "вишневой" из-за аномально высоких температур.
РИА Новости 10:59
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NASA установило почти все двигатели на ракету для полётов на Луну

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Общество

Игоря Верника госпитализировали

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Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
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На поезда в Крым продали 3,4 тыс. билетов

На поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, которые проследуют по мосту через Керченский пролив в Крым, продали 3,4 тыс. билетов.
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Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов

Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов из-за появления на рынке новых iPhone.
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15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11

15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru 13:38
Общество

Смерть козла Тимура ускорила драка с тигром Амуром

Ушел из жизни козел Тимур, который прославился на весь мир в 2015 году благодаря своей дружбе с тигром Амуром в приморском сафари-парке.
Национальная служба новостей 00:03
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Бундестаг не принял поправки к Газовой директиве ЕС для Nord Stream 2

Бундестаг не смог в пятницу ночью согласовать законопроект, предусматривающий смягчающие поправки к Газовой директиве ЕС, которые позволили бы оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать газопровод "Северный поток - 2". Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
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Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
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«Вашингтон» победил «Флориду», у Овечкина и Кузнецова по три очка

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Украинский военный эксперт Алексей Арестович уверен, что во второй половине следующего года Россия запустит газотранспортные ветки в обход Украины и таким образом укрепит свои международные позиции, получив дополнительные рычаги давления на Киев.
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Судно Газпрома отправилось за газом в США

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Щербакова выиграла короткую программу на Гран-при Китая

Российская фигуристка Анна Щербакова чисто выполнила короткую программу на этапе серии Гран-при в Чунцине.
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Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери

Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
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Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
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Защитник «Колорадо» Никита Задоров получил перелом челюсти в матче против «Нэшвилла» (9:4). Об этом сообщает шеф-редактор Denver Sports Эй Джей Хэфеле на своей странице в Twitter.
Sportbox.RU 15:45
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В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год

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Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 10:17
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Мишель Платини
Французский футболист
Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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