Президент РФ Владимир Путин рассмотрит с премьер-министром Михаилом Мишустиным общенациональный план восстановления экономики во вторник, передает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности. 1,6K

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 252

Космос Экипаж Crew Dragon перешел на МКС Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию. 2K

Общество Пенсионеры получат новые выплаты с 1 июня Российских граждан пожилого возраста ждут приятные перемены с наступлением лета — с 1 июня начинает действовать сразу несколько новых законов о пособиях, передает «Федеральное Агентство Новостей». 73

Происшествия Депутата Мосгордумы Ступина задержали за пикет около Мосгорсуда Депутата Мосгордумы Евгения Ступина и активиста Константина Фокина задержали у здания Мосгорсуда.

Происшествия Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц Размещать гостей рекомендуется по одному человеку в номере либо семьями.

Общество Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1». 148

Происшествия В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.

Происшествия В Киеве ищут взрывчатку на мосту Метро Правоохранители ищут взрывчатку на мосту Метро в Киеве, часть красной ветки метрополитена не работает, сообщила в понедельник пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Общество Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет. 258

Происшествия Ураганный ветер унес крышу многоэтажки под Белгородом Многоэтажный жилой дом остался без крыши в результате ураганного ветра, который сегодня бушевал в окрестностях Белгорода. 3

Политика Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. 213

Политика Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек. 1,2K

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде в июне Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам, какую погоду стоит ожидать в июне. 616