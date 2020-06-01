Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМишустин 2 июня представит Путину план восстановления экономики

Президент РФ Владимир Путин рассмотрит с премьер-министром Михаилом Мишустиным общенациональный план восстановления экономики во вторник, передает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
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Путин обсудит с Мишустиным план восстановления экономики 2 июня

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В Саратовской области ждут разработанный отечественными учеными препарат от коронавируса.
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