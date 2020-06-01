Политика
Аргументы и ФактыМишустин 2 июня представит Путину план восстановления экономики
Президент РФ Владимир Путин рассмотрит с премьер-министром Михаилом Мишустиным общенациональный план восстановления экономики во вторник, передает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
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Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Общество
Первые семьи получили по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет
Пенсионный фонд России начал выплату единовременного пособия в 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до шестнадцати лет.
Российская газета 03:36
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Космос
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
Российская газета вчера в 13:48
Общество
Пенсионеры получат новые выплаты с 1 июня
Российских граждан пожилого возраста ждут приятные перемены с наступлением лета — с 1 июня начинает действовать сразу несколько новых законов о пособиях, передает «Федеральное Агентство Новостей».
Городовой 05:47
Экономика
В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России
Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50-55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей.
РИА Новости 06:53
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Происшествия
Депутата Мосгордумы Ступина задержали за пикет около Мосгорсуда
Депутата Мосгордумы Евгения Ступина и активиста Константина Фокина задержали у здания Мосгорсуда.
Коммерсантъ 07:17
Здоровье
В больницах Саратова ждут отечественную вакцину от коронавируса
В Саратовской области ждут разработанный отечественными учеными препарат от коронавируса.
Регион 64 06:22
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц
Размещать гостей рекомендуется по одному человеку в номере либо семьями.
РИА Новости 07:28
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 30 мая в 10:25
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Общество
В Ростове и области объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области. Резкое ухудшение погоды ожидается уже во второй половине дня понедельника, 1 июня.
1rnd.ru 07:15
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Происшествия
В Киеве ищут взрывчатку на мосту Метро
Правоохранители ищут взрывчатку на мосту Метро в Киеве, часть красной ветки метрополитена не работает, сообщила в понедельник пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
РИА Новости 08:00
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Происшествия
Ураганный ветер унес крышу многоэтажки под Белгородом
Многоэтажный жилой дом остался без крыши в результате ураганного ветра, который сегодня бушевал в окрестностях Белгорода.
Вести.Ru 07:30
Политика
Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели
В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
Политика
В Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
В Кремле заявили, что пока точно неизвестно, является ли приглашение президента США Дональда Трампа России в участии на саммите G7 официальным.
Газета.Ru 05:54
Происшествия
Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой
Российская газета 06:32
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Политика
Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 30 мая в 07:37
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам, какую погоду стоит ожидать в июне.
Lenta.ru вчера в 19:31
Политика
Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.
РИА Новости вчера в 20:29