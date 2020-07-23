Коронавирус
Российская газетаМишустин: Экономика России сохраняет стабильность
"Макроэкономическая стабильность, доходы, которые были собраны до этого во все уровни бюджета Российской Федерации, позволяют нам себя чувствовать очень комфортно и стабильно", - заявил глава правительства. К концу года в Фонде национального благосостояния будет не меньше восьми триллионов рублей.
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Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Политика
Кремль назвал принцип открытия границ России
Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности.
РБК 05:31
Армия и оружие
Премьер Армении заявил о «террористической сущности» Азербайджана
В разгар обострения представитель Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы заявил, что азербайджанская армия имеет возможность с высокой точностью поразить ракетами АЭС в Мецаморе, что стало бы катастрофой для Армении.
Росбалт 04:56
Происшествия
На журналиста Френкеля составили протокол о неповиновении полиции
В Санкт-Петербурге против корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который сломал руку в ходе конфликта с полицией на избирательном участке №2191 во время голосования по поправкам в Конституцию, составили три административных протокола.
РБК 04:58
Происшествия
Мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции в Полтаве
В Полтаве вооруженный гранатой мужчина обменял взятого в заложники оперативника на полковника полиции, после чего они вместе поехали за пределы города.
Вести.Ru 04:51
Экономика
ЦБ сообщил о схеме вывода денег с депозитов граждан по телефону
В целом мошенники используют около 20 схем по выводу денег со счетов граждан.
Российская газета 05:23
Политика
Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
Общество
Теплая погода без дождей установится в Москве после выходных
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что осадки в Москве прекратятся в субботу, 25 июля.
ТВ Центр 05:19
Музыка
Народный артист России Олег Газманов: Лучший день - базарный
Российская газета вчера в 08:14
Происшествия
На Кубани подтвердили 85 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 23 июля 2020, 11:09 — REGNUM 85 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 23 июля в оперативном штабе по региону.
REGNUM 04:09
Общество
Дегтярев не исключил ужесточения мер из-за COVID-19 в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что коечный фонд для лечения больных коронавирусной инфекцией в регионе на пределе, возможно ужесточение мер безопасности.
РИА Новости 03:13
Футбол
«Краснодар» объявил об уходе из команды Мануэла Фернандеша
Португальский футболист Мануэл Фернандеш покинул "Краснодар" в связи с истечением срока контракта, сообщается на сайте клуба.
РИА Новости 03:55
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
Общество
В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса
За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией.
Известия 04:13
Общество
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
По словам журналистки издания The Bell Екатерины Арениной, он приставал к ней, когда ей было 15 лет.
Цензуры.Нет вчера в 09:38
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Президент России на днях подписал указ, в котором говорится о снятии Сергея Фургала с должности губернатора Хабаровского края и назначении Дегтярева.
CT news вчера в 07:22
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском вчера в 10:27
Политика
Россию обвинили в попытках переписать историю
Россию обвинили в попытках переписать историю.
Lenta.ru 02:18
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Наука
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Здоровье
На Украине за сутки резко выросло число заболевших коронавирусом
Наибольшее число больных зафиксировано в Львовской области, Киеве и Черновицкой области — 8353, 7166 и 5404.
Украина.ру вчера в 02:34
Происшествия
СК требует заочного ареста еще одного фигуранта дела Абызова
Следствие объявило в международный розыск очередного фигуранта дела экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и требует его заочного ареста.
ТАСС 03:19
Хоккей
ЦСКА сообщил об отмене контрольных матчей с «Торпедо» и «Динамо»
Как сообщается на сайте ЦСКА, команда отказалась от проведения сбора в Нижегородской области, запланированного с 25 июля по 7 августа, и будет тренироваться в Москве.
РИА Новости 05:09
Общество
Мишустин заявил об отсутствии предпосылок второй волны коронавируса
Российские специалисты и ученые пока не наблюдают предпосылок для второй волны коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24".
Российская газета 05:27
Общество
Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу
НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
Финансы
На двух стульях: МВФ объявил доллар угрозой для мировой экономики
По данным МВФ, экономика США во втором квартале потеряла 37%.
РИА Новости 01:00
Игры
В Steam вышла бесплатная ролевая игра Star Wars: The Old Republic
В каталоге Steam стала доступна многопользовательская ролевая игра Star Wars: The Old Republic по вселенной "Звездных войн".
Вести.Ru вчера в 15:16
Шоу-бизнес
Анна Седокова объявила, что выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму
Поп-певица Анна Седокова разместила в инстаграме романтическую фотографию, на которой обнимается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, и сообщила, что он седлал ей предложение.
РИА Новости 04:10
Политика
«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав
В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan вчера в 05:24