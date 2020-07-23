Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМишустин: Экономика России сохраняет стабильность

"Макроэкономическая стабильность, доходы, которые были собраны до этого во все уровни бюджета Российской Федерации, позволяют нам себя чувствовать очень комфортно и стабильно", - заявил глава правительства. К концу года в Фонде национального благосостояния будет не меньше восьми триллионов рублей.
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Мишустин: Предпосылок к возникновению второй пандемии коронавируса в России пока нет

Эхо Москвы05:32

Мишустин заявил о сохраняющейся макроэкономической стабильности

Rambler News Service05:31

Мишустин назвал объем золотовалютных запасов России

Профиль05:26

Мишустин: несмотря на пандемию, экономика РФ сохраняет стабильность

News.ru05:30

Мишустин: Экономика России сохраняет стабильность

Российская газета05:23

Мишустин заявил, что российская экономика сохраняет стабильность, несмотря на пандемию

ТАСС05:11

Михаил Мишустин заявил об отсутствии предпосылок для второй волны коронавируса

Говорит Москва05:09
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Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Lenta.ru вчера в 15:02
66
Политика

Кремль назвал принцип открытия границ России

Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности.
РБК 05:31
Армия и оружие

Премьер Армении заявил о «террористической сущности» Азербайджана

В разгар обострения представитель Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы заявил, что азербайджанская армия имеет возможность с высокой точностью поразить ракетами АЭС в Мецаморе, что стало бы катастрофой для Армении.
Росбалт 04:56
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Происшествия

На журналиста Френкеля составили протокол о неповиновении полиции

В Санкт-Петербурге против корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который сломал руку в ходе конфликта с полицией на избирательном участке №2191 во время голосования по поправкам в Конституцию, составили три административных протокола.
РБК 04:58
35
Происшествия

Мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции в Полтаве

В Полтаве вооруженный гранатой мужчина обменял взятого в заложники оперативника на полковника полиции, после чего они вместе поехали за пределы города.
Вести.Ru 04:51
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Экономика

ЦБ сообщил о схеме вывода денег с депозитов граждан по телефону

В целом мошенники используют около 20 схем по выводу денег со счетов граждан.
Российская газета 05:23
Политика

Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов

Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
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Общество

Теплая погода без дождей установится в Москве после выходных

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что осадки в Москве прекратятся в субботу, 25 июля.
ТВ Центр 05:19
Музыка

Народный артист России Олег Газманов: Лучший день - базарный

Российская газета вчера в 08:14
Происшествия

На Кубани подтвердили 85 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 23 июля 2020, 11:09 — REGNUM 85 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 23 июля в оперативном штабе по региону.
REGNUM 04:09
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Общество

Дегтярев не исключил ужесточения мер из-за COVID-19 в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что коечный фонд для лечения больных коронавирусной инфекцией в регионе на пределе, возможно ужесточение мер безопасности.
РИА Новости 03:13
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Футбол

«Краснодар» объявил об уходе из команды Мануэла Фернандеша

Португальский футболист Мануэл Фернандеш покинул "Краснодар" в связи с истечением срока контракта, сообщается на сайте клуба.
РИА Новости 03:55
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске

Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
95
Общество

В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса

За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией.
Известия 04:13
71
Общество

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

По словам журналистки издания The Bell Екатерины Арениной, он приставал к ней, когда ей было 15 лет.
Цензуры.Нет вчера в 09:38
254
Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Президент России на днях подписал указ, в котором говорится о снятии Сергея Фургала с должности губернатора Хабаровского края и назначении Дегтярева.
CT news вчера в 07:22
3,5K
Общество

Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

RT на русском вчера в 10:27
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Политика

Россию обвинили в попытках переписать историю

Россию обвинили в попытках переписать историю.
Lenta.ru 02:18
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Финансы

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
209
Наука

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
61
Здоровье

На Украине за сутки резко выросло число заболевших коронавирусом

Наибольшее число больных зафиксировано в Львовской области, Киеве и Черновицкой области — 8353, 7166 и 5404.
Украина.ру вчера в 02:34
Происшествия

СК требует заочного ареста еще одного фигуранта дела Абызова

Следствие объявило в международный розыск очередного фигуранта дела экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и требует его заочного ареста.
ТАСС 03:19
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Хоккей

ЦСКА сообщил об отмене контрольных матчей с «Торпедо» и «Динамо»

Как сообщается на сайте ЦСКА, команда отказалась от проведения сбора в Нижегородской области, запланированного с 25 июля по 7 августа, и будет тренироваться в Москве.
РИА Новости 05:09
Общество

Мишустин заявил об отсутствии предпосылок второй волны коронавируса

Российские специалисты и ученые пока не наблюдают предпосылок для второй волны коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24".
Российская газета 05:27
Общество

Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу

НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
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Финансы

На двух стульях: МВФ объявил доллар угрозой для мировой экономики

По данным МВФ, экономика США во втором квартале потеряла 37%.
РИА Новости 01:00
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Игры

В Steam вышла бесплатная ролевая игра Star Wars: The Old Republic

В каталоге Steam стала доступна многопользовательская ролевая игра Star Wars: The Old Republic по вселенной "Звездных войн".
Вести.Ru вчера в 15:16
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Кино

HBO продлил детективный сериал «Перри Мейсон» на второй сезон

Discover24 03:41
Шоу-бизнес

Анна Седокова объявила, что выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму

Поп-певица Анна Седокова разместила в инстаграме романтическую фотографию, на которой обнимается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, и сообщила, что он седлал ей предложение.
РИА Новости 04:10
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Политика

«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав

В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan вчера в 05:24
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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