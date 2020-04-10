Экономика
КоммерсантъПравительство расширит лимиты по ипотечным каникулам
Для всех остальных регионов лимит повышен до 2 млн руб. Ранее правительство установило предельный объем ипотечного займа в размере 1,5 млн руб. По оценке ОКБ, на прежние льготы могли рассчитывать менее половины ипотечных заемщиков (более 2,5 млн кредитов).
Читать в источнике
Оценить339
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт оценил решение увеличить максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул
RT на русском10 апреля в 16:20
Москва 4,5 млн, в других регионах 3 и 2 млн. Лимит по ипотечным каникулам в эпидемию увеличен
ИА Клерк.Ру10 апреля в 08:12
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 01:58, Ашберн
Происшествия
Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске
ТАСС вчера в 23:59
Общество
Песков допустил перенос Парада Победы
Газета.Ru вчера в 10:09
Происшествия
Тело погибшего обнаружили после пожара в колонии Ангарска
Тело погибшего извлекли из-под завалов после пожара в колонии Ангарска в Иркутской области, сообщает ТАСС.
iReactor вчера в 04:35
Футбол
Футболист «Локомотива» возмутился сокращением зарплаты
Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан возмутился решением клуба и других футболистов сократить зарплаты игроков на 40 процентов на время паузы в чемпионате России.
Lenta.ru вчера в 16:00
Общество
В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики
Кабинет министров России расширил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 09:11
Общество
Почти 180 россиян вылетели вывозным рейсом из Японии
Почти 180 граждан России покинули Японию вывозным рейсом Токио-Москва, сообщает российское посольство в Японии на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 01:11
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
Назван ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
В случае наиболее благоприятного развития ситуации с COVID-19 в России эпидемия может закончиться в июне.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:38
Происшествия
В больницу в Коммунарке за сутки поступили более 70 пациентов
В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 72 пациента, выписались 44.
РБК 09 апреля в 02:27
Политика
Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 23:54
Политика
Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
РИА Новости 01:43
Авто
Появились фото французской версии «Москвич-2141»
Яркий пример – «Москвич-2141», известный под экспортными именами Aleko 141 и Aleko SL.
Автоновости дня 09 апреля в 11:15
Общество
Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 10 апреля в 06:12
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
Политика
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10 апреля в 10:34
Общество
Собянин побывал в лаборатории, где делают тесты на коронавирус
В субботу мэр Москвы Сергей Собянин посетил лабораторию, в которой ищут способы справиться с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 08:45
Политика
Байден победил на праймериз в штате Аляска
Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз (первичные выборы по выдвижению делегатов на национальный съезд) Демократической партии в штате Аляска, сообщает газета The New York Times.
Коммерсантъ 00:25
Авто
Новый Jeep Grand Cherokee породнится с Alfa Romeo
Известно, что в основу новинки ляжет платформа Alfa Romeo Giorgio, которая используется седаном Giulia и внедорожником Stelvio.
SpeedMe 09 апреля в 03:04
Политика
МИД Чехии прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
МИД Чехии считает, что демонтаж памятника маршалу Коневу не противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве с РФ, говорится в заявлении дипведомства на его сайте.
РИА Новости 10 апреля в 16:33
Общество
Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в ряде регионов
Во вторник и среду ожидается температура около нормы, а в четверг — вновь на 4 градуса ниже нормы, передает ТАСС.
Вечерняя Москва 00:52
Экономика
Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики
Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости вчера в 07:03
Общество
Оценена вероятность второй волны коронавируса в Китае
Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 00:41
Общество
В ВОЗ призвали Белоруссию готовиться к худшему
Ранее ВОЗ уже рекомендовал Белоруссии ввести более жесткие меры из-за ситуации с коронавирусом.
АБН вчера в 15:14
Общество
В Греции спрогнозировали начало туристического сезона
Ореанда-Новости вчера в 05:55
Политика
Владимир Путин сам добавил фразу про печенегов и половцев в свою речь
Эхо Москвы 09 апреля в 06:30
Здоровье
Алтайским соцработникам и полицейским пожертвовали 700 масок
Барнаул, 11 апреля 2020, 09:43 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, участники всероссийской акции #МыВместе передали социальным работникам и сотрудникам ГИБДД Барнаула 700 многоразовых хлопковых масок.
REGNUM вчера в 02:43
Общество
В России отмечают День космонавтики
Вести.Ru вчера в 19:30