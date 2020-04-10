Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство расширит лимиты по ипотечным каникулам

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Для всех остальных регионов лимит повышен до 2 млн руб. Ранее правительство установило предельный объем ипотечного займа в размере 1,5 млн руб. По оценке ОКБ, на прежние льготы могли рассчитывать менее половины ипотечных заемщиков (более 2,5 млн кредитов).
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