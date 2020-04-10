Экономика

Фонтанка.РуФонтанка.РуМишустин: Лимит по коронавирусным ипотечным каникулам повышен

Ранее планка была 1,5 млн рублей, и, по данным Национального бюро кредитных историй, в неё помещались только 32,40% заемщиков.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России повысили лимит ипотечных кредитов, по которым можно получить отсрочку

КП - Крым10 апреля в 11:32

За 7 суток найти решение приказам Путина по ипотеке, зарплатам врачей и детским пособиям приказал министрам Мишустин

Курьер. Среда. Бердск10 апреля в 11:04

Москва 4,5 млн, в других регионах 3 и 2 млн. Лимит по ипотечным каникулам в эпидемию увеличен

ИА Клерк.Ру10 апреля в 08:12

Михаил Мишустин утвердил увеличение максимальной суммы ипотеки для получения кредитных каникул

КП - Казань10 апреля в 10:29

Мишустин: Лимит по коронавирусным ипотечным каникулам повышен

Фонтанка.Ру10 апреля в 08:28

Коронавирус не должен мешать планам россиян: правительство увеличило предел для кредитных каникул

КП - Челябинск10 апреля в 10:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 05:16, Ашберн
Общество

Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина

Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru вчера в 11:09
154
Религия

Православные христиане отметят Вербное воскресенье дома

Известия 04:38
87
Происшествия

Режим ЧС ввели в колонии под Иркутском после бунта заключенных

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в исправительной колонии №15 Ангарска, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Иркутской области Олега Антипенко.
Газета.Ru 02:51
15
Общество

Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
793
Происшествия

Скрывшая поездку в Испанию инфекционист вылечилась от коронавируса

Бывший главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, лишенная должности за сокрытие поездки в Испанию и нарушение режима самоизоляции, вылечилась от коронавируса нового типа.
Газета.Ru 04:04
7
Общество

В России выявили 2186 новых случаев коронавируса за сутки

В 52 российских регионах за последние 24 часа выявили более двух тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе.
Газета.Ru 03:36
135
Общество

Полиция работает на всех въездах в Москву

Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля.
Известия вчера в 08:22
2,2K
Общество

В Москве оштрафовали первые 18 магазинов за отсутствие разметки

RT на русском 04:58
1
Общество

Во Владимирской области появились новые случаи заражения коронавирусом

«Один случай зарегистрирован в Судогде, два — в Юрьев-Польском, один в — Гусь-Хрустальном и ещё два в Муроме», - сообщила корреспонденту «Хронометра» официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.
Провинция.ру вчера в 05:12
204
Общество

Историк моды Васильев госпитализирован с пневмонией

Двустороннее воспаление легких диагностировали у телеведущего, историка моды Александра Васильева.
Известия 02:35
86
Политика

Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 23:54
604
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская осудила звёзд, которые «выносят сор из избы»

Самбурская уверена, что, оскорбляя бывших, дамы просто не думают о будущем своих детей, которых потом этой историей будут дразнить в школе.
КМВ Новости 01:30
9
Общество

Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей

Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
239
Общество

В Курской области умерла первая пациентка с коронавирусом

Первая пациентка с диагнозом коронавирус скончалась в Курской области – губернатор РИА Новости Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 05:05
Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
1,3K
Происшествия

В Воронежской области рассказали, как заразились COVID-19 новые пациенты

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев, в том числе 12 - в Воронежской области.
РИА Новости 04:42
Общество

Семьи получат выплату в 5 тыс. рублей на детей до трех лет

Как пояснила управляющий отделением ПФР по Самарской области Анна Зайцева, выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.
Волжская коммуна 10 апреля в 06:39
105
Общество

МВД предупредило о поддельных СМС-рассылках про штрафы за нарушение карантина

МВД России предупредило о поддельной СМС-рассылке, где граждан оповещают о нарушении ими карантина и предлагают оплатить штраф.
Коммерсантъ 04:52
Здоровье

На Кубани выявлен 31 новый случай заболевания коронавирусом

Российская газета 04:28
9
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
389
Общество

В Ярославской области выявили 14 новых случаев коронавируса

Всего в регионе 27 человек заразились Covid-19 За минувшие сутки в Ярославской области официально подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов.
Коммерсантъ Ярославль 04:03
51
Здоровье

Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными

Заместитель директора по инновационной работе петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни.
Piter.tv вчера в 09:17
244
Экономика

Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ

70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия 10 апреля в 12:43
176
Общество

Премьер Японии выложил видео о своей жизни в самоизоляции

Газета.Ru 02:18
Происшествия

В Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов

РИА Новости 00:29
337
Происшествия

Коронавирус подозревают у жителя Карелии, вернувшегося с вахты

Как сообщает губернатор Артур Парфенчиков, это житель Карелии, вернувшийся с вахты из Псковской области.
Daily 04:08
Происшествия

В Тульской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев, в том числе трое - в Тульской области.
РИА Новости 04:29
4
Космос

Герой России Олег Кононенко: «Космонавт - это не профессия, это образ жизни»

Кого берут в космонавты и кто идёт в космонавты, еженедельнику "Звезда" рассказал командир отряда космонавтов Герой России и Герой Туркменистана Олег Кононенко Начиная с 1961 года, 12 апреля - день в истории нашей страны особый.
Еженедельник Звезда вчера в 22:52
Общество

Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России

Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
767
Религия

Пасхальные богослужения пройдут в Москве и области без прихожан

Эхо Москвы 03:02
80
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное