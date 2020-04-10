Экономика
Фонтанка.РуМишустин: Лимит по коронавирусным ипотечным каникулам повышен
Ранее планка была 1,5 млн рублей, и, по данным Национального бюро кредитных историй, в неё помещались только 32,40% заемщиков.
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В России повысили лимит ипотечных кредитов, по которым можно получить отсрочку
КП - Крым10 апреля в 11:32
За 7 суток найти решение приказам Путина по ипотеке, зарплатам врачей и детским пособиям приказал министрам Мишустин
Курьер. Среда. Бердск10 апреля в 11:04
Москва 4,5 млн, в других регионах 3 и 2 млн. Лимит по ипотечным каникулам в эпидемию увеличен
ИА Клерк.Ру10 апреля в 08:12
Михаил Мишустин утвердил увеличение максимальной суммы ипотеки для получения кредитных каникул
КП - Казань10 апреля в 10:29
Коронавирус не должен мешать планам россиян: правительство увеличило предел для кредитных каникул
КП - Челябинск10 апреля в 10:59
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Общество
Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина
Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru вчера в 11:09
Происшествия
Режим ЧС ввели в колонии под Иркутском после бунта заключенных
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в исправительной колонии №15 Ангарска, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Иркутской области Олега Антипенко.
Газета.Ru 02:51
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
Происшествия
Скрывшая поездку в Испанию инфекционист вылечилась от коронавируса
Бывший главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, лишенная должности за сокрытие поездки в Испанию и нарушение режима самоизоляции, вылечилась от коронавируса нового типа.
Газета.Ru 04:04
Общество
В России выявили 2186 новых случаев коронавируса за сутки
В 52 российских регионах за последние 24 часа выявили более двух тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе.
Газета.Ru 03:36
Общество
Полиция работает на всех въездах в Москву
Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля.
Известия вчера в 08:22
Общество
В Москве оштрафовали первые 18 магазинов за отсутствие разметки
RT на русском 04:58
Общество
Во Владимирской области появились новые случаи заражения коронавирусом
«Один случай зарегистрирован в Судогде, два — в Юрьев-Польском, один в — Гусь-Хрустальном и ещё два в Муроме», - сообщила корреспонденту «Хронометра» официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.
Провинция.ру вчера в 05:12
Общество
Историк моды Васильев госпитализирован с пневмонией
Двустороннее воспаление легких диагностировали у телеведущего, историка моды Александра Васильева.
Известия 02:35
Политика
Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская осудила звёзд, которые «выносят сор из избы»
Самбурская уверена, что, оскорбляя бывших, дамы просто не думают о будущем своих детей, которых потом этой историей будут дразнить в школе.
КМВ Новости 01:30
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
Общество
В Курской области умерла первая пациентка с коронавирусом
Первая пациентка с диагнозом коронавирус скончалась в Курской области – губернатор РИА Новости Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 05:05
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия
В Воронежской области рассказали, как заразились COVID-19 новые пациенты
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев, в том числе 12 - в Воронежской области.
РИА Новости 04:42
Общество
Семьи получат выплату в 5 тыс. рублей на детей до трех лет
Как пояснила управляющий отделением ПФР по Самарской области Анна Зайцева, выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.
Волжская коммуна 10 апреля в 06:39
Общество
МВД предупредило о поддельных СМС-рассылках про штрафы за нарушение карантина
МВД России предупредило о поддельной СМС-рассылке, где граждан оповещают о нарушении ими карантина и предлагают оплатить штраф.
Коммерсантъ 04:52
Здоровье
На Кубани выявлен 31 новый случай заболевания коронавирусом
Российская газета 04:28
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт
Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
Общество
В Ярославской области выявили 14 новых случаев коронавируса
Всего в регионе 27 человек заразились Covid-19 За минувшие сутки в Ярославской области официально подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов.
Коммерсантъ Ярославль 04:03
Здоровье
Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными
Заместитель директора по инновационной работе петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни.
Piter.tv вчера в 09:17
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия 10 апреля в 12:43
Происшествия
Коронавирус подозревают у жителя Карелии, вернувшегося с вахты
Как сообщает губернатор Артур Парфенчиков, это житель Карелии, вернувшийся с вахты из Псковской области.
Daily 04:08
Происшествия
В Тульской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев, в том числе трое - в Тульской области.
РИА Новости 04:29
Космос
Герой России Олег Кононенко: «Космонавт - это не профессия, это образ жизни»
Кого берут в космонавты и кто идёт в космонавты, еженедельнику "Звезда" рассказал командир отряда космонавтов Герой России и Герой Туркменистана Олег Кононенко Начиная с 1961 года, 12 апреля - день в истории нашей страны особый.
Еженедельник Звезда вчера в 22:52
Общество
Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34