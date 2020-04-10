Экономика
Фонтанка.РуМишустин: Лимит по коронавирусным ипотечным каникулам повышен
Ранее планка была 1,5 млн рублей, и, по данным Национального бюро кредитных историй, в неё помещались только 32,40% заемщиков.
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В России повысили лимит ипотечных кредитов, по которым можно получить отсрочку
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За 7 суток найти решение приказам Путина по ипотеке, зарплатам врачей и детским пособиям приказал министрам Мишустин
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Михаил Мишустин утвердил увеличение максимальной суммы ипотеки для получения кредитных каникул
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Москва 4,5 млн, в других регионах 3 и 2 млн. Лимит по ипотечным каникулам в эпидемию увеличен
ИА Клерк.Ру10 апреля в 08:12
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В Мордовии выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом
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В Москве оштрафовали первые 18 магазинов за отсутствие разметки
В Москве в отношении 18 магазинов составлены первые административные протоколы о нарушении требований об обеспечении социальной дистанции.
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В Тульской области выявлено три новых случая коронавируса
Тула, 12 апреля 2020, 12:37 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области по данным на 12 апреля, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тверской области.
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РИА Новости 03:47
Происшествия
В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки
Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет.
Вести.Ru вчера в 23:24
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Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
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Тони Фергюсон пройдет сгонку веса для отмененного турнира
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон должен был возглавить турнир UFC 249 вместе с чемпионом UFC в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.
Allboxing.ru вчера в 21:28
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Режим ЧС ввели в колонии под Иркутском после бунта заключенных
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в исправительной колонии №15 Ангарска, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Иркутской области Олега Антипенко.
Газета.Ru 02:51
Общество
Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет
Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Тюменская линия 09 апреля в 05:39
Здоровье
Число жертв коронавируса в Белоруссии выросло до 26 человек
К 12 апреля на всей территории Белоруссии от коронавируса умерли 26 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минздрав страны.
Полит.ру 05:46
Общество
В мурманском Междуречье из-за коронавируса введен режим ЧС
Мурманск, 12 апреля 2020, 12:26 — REGNUM В селе Междуречье из-за роста числа зараженных коронавирусом на стройплощадке компании «Новатэк» введен режим ЧС.
REGNUM 05:26
Общество
В Ярославской области выявили 14 новых случаев коронавируса
Всего в регионе 27 человек заразились Covid-19 За минувшие сутки в Ярославской области официально подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов.
Коммерсантъ Ярославль 04:03
Кино
Роберт Де Ниро чаще других играл злодеев в кино
Роберт Де Ниро возглавил список актеров, чаще других игравших злодеев.
Газета.Ru 09 апреля в 06:06
Политика
Немецкий журналист призвал Германию налаживать отношения с Россией
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Политика Сегодня 02:52
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Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму
До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан.
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Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти
Подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае Число пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 29 человек.
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В нескольких регионах России прогнозируют аномально холодную погоду
В ближайшие дни температура ниже нормы на 4 градуса ожидает Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье, сообщили в Гидрометцентре.
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Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
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Хоккей
Скончался 25-летний хоккеист «Эдмонтона» Кейв
Sport24.ru вчера в 11:43
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Новым LG VELVET станет первым смартфоном LG с уникальным дизайном
Южнокорейская компания LG рассекретила дизайн новых смартфонов, однако точные характеристики не назывались.
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МИД Чехии прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
МИД Чехии считает, что демонтаж памятника маршалу Коневу не противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве с РФ, говорится в заявлении дипведомства на его сайте.
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Еще 188 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Как сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за последние сутки из больниц выписаны еще 188 пациентов.
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