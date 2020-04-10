Экономика

Фонтанка.РуФонтанка.РуМишустин: Лимит по коронавирусным ипотечным каникулам повышен

Ранее планка была 1,5 млн рублей, и, по данным Национального бюро кредитных историй, в неё помещались только 32,40% заемщиков.
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В России повысили лимит ипотечных кредитов, по которым можно получить отсрочку

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За 7 суток найти решение приказам Путина по ипотеке, зарплатам врачей и детским пособиям приказал министрам Мишустин

Курьер. Среда. Бердск10 апреля в 11:04

Михаил Мишустин утвердил увеличение максимальной суммы ипотеки для получения кредитных каникул

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Кабмин изменил размер кредитных каникул по ипотеке

Радио Sputnik10 апреля в 08:36

Мишустин: Лимит по коронавирусным ипотечным каникулам повышен

Фонтанка.Ру10 апреля в 08:28

Москва 4,5 млн, в других регионах 3 и 2 млн. Лимит по ипотечным каникулам в эпидемию увеличен

ИА Клерк.Ру10 апреля в 08:12
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Происшествия

Из психиатрической больницы Иркутска сбежали шесть пациентов

Вести.Ru 01:39
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Происшествия

В Мордовии выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом

Саранск, 12 апреля 2020, 12:03 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 12 апреля подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 05:03
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Общество

В Москве оштрафовали первые 18 магазинов за отсутствие разметки

В Москве в отношении 18 магазинов составлены первые административные протоколы о нарушении требований об обеспечении социальной дистанции.
RT на русском 04:58
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Происшествия

В Тульской области выявлено три новых случая коронавируса

Тула, 12 апреля 2020, 12:37 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области по данным на 12 апреля, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тверской области.
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Шоу-бизнес

Обанкротилась киностудия Глюкозы и Максима Фадеева

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на личных инсайдеров, киностудия, владельцами которой являются Максим Фадеев и певица Глюкоза, в официальном порядке признана банкротом.
Live24 10 апреля в 06:04
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Общество

В Курской области зафиксирована первая смерть больного коронавирусом

По последним данным, в регионе зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, три человека выписаны по выздоровлению.
Коммерсантъ Воронеж 05:30
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Религия

Православные христиане отметят Вербное воскресенье дома

Известия 04:38
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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
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Здоровье

В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов, больных COVID-19

Количество пациентов с коронавирусом в Свердловской области, которые находятся в тяжелом состоянии, возросло до пяти, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 03:47
Происшествия

В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки

Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет.
Вести.Ru вчера в 23:24
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Общество

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
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Единоборства

Тони Фергюсон пройдет сгонку веса для отмененного турнира

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон должен был возглавить турнир UFC 249 вместе с чемпионом UFC в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.
Allboxing.ru вчера в 21:28
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Происшествия

Режим ЧС ввели в колонии под Иркутском после бунта заключенных

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в исправительной колонии №15 Ангарска, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Иркутской области Олега Антипенко.
Газета.Ru 02:51
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова попала в реанимацию из-за проблем с сердцем

Интерфакс 05:35
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Общество

Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет

Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Тюменская линия 09 апреля в 05:39
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Здоровье

Число жертв коронавируса в Белоруссии выросло до 26 человек

К 12 апреля на всей территории Белоруссии от коронавируса умерли 26 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минздрав страны.
Полит.ру 05:46
Общество

В мурманском Междуречье из-за коронавируса введен режим ЧС

Мурманск, 12 апреля 2020, 12:26 — REGNUM В селе Междуречье из-за роста числа зараженных коронавирусом на стройплощадке компании «Новатэк» введен режим ЧС.
REGNUM 05:26
Общество

В Ярославской области выявили 14 новых случаев коронавируса

Всего в регионе 27 человек заразились Covid-19 За минувшие сутки в Ярославской области официально подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов.
Коммерсантъ Ярославль 04:03
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Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Известия 05:37
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Кино

Роберт Де Ниро чаще других играл злодеев в кино

Роберт Де Ниро возглавил список актеров, чаще других игравших злодеев.
Газета.Ru 09 апреля в 06:06
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Политика

Немецкий журналист призвал Германию налаживать отношения с Россией

По мнению Морица Эндерса, пора уже начинать "строить не только немецко-французскую, но и немецко-российскую дружбу", которая, возможно, станет "опорой для мира в Европе".
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Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму

До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан.
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Общество

Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей

Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти

Подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае Число пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 29 человек.
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Общество

В нескольких регионах России прогнозируют аномально холодную погоду

В ближайшие дни температура ниже нормы на 4 градуса ожидает Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье, сообщили в Гидрометцентре.
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Общество

Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
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Хоккей

Скончался 25-летний хоккеист «Эдмонтона» Кейв

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Новым LG VELVET станет первым смартфоном LG с уникальным дизайном

Южнокорейская компания LG рассекретила дизайн новых смартфонов, однако точные характеристики не назывались.
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Политика

МИД Чехии прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

МИД Чехии считает, что демонтаж памятника маршалу Коневу не противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве с РФ, говорится в заявлении дипведомства на его сайте.
РИА Новости 10 апреля в 16:33
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Общество

Еще 188 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Как сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за последние сутки из больниц выписаны еще 188 пациентов.
Интерфакс 03:09
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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