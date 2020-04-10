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Общество В Подмосковье ввели электронные пропуска Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе с 15 апреля электронных пропусков для поездок на личном или общественном транспорте. 266

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Происшествия В Ленобласти закрыли на карантин нелегальный хостел Нелегальный хостел-общежитие в Ленинградской области был закрыт на карантин, а у 14 его постояльцев взяли анализ на коронавирус, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональный оперштаб. 9

Армия и оружие В Иране задумались о признании коронавируса биологическим оружием Иран изучает возможность того, что коронавирус по своему происхождению может являться биологическим оружием.

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Политика Зеленский пообещал миллион долларов за изобретение вакцины от COVID-19 Президент Украины Владимир Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавирусной инфекции, заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. 2

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