Экономика

Фонтанка.РуФонтанка.РуМишустин: Лимит по коронавирусным ипотечным каникулам повышен

Ранее планка была 1,5 млн рублей, и, по данным Национального бюро кредитных историй, в неё помещались только 32,40% заемщиков.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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