Экономика
Фонтанка.РуМишустин: Лимит по коронавирусным ипотечным каникулам повышен
Ранее планка была 1,5 млн рублей, и, по данным Национального бюро кредитных историй, в неё помещались только 32,40% заемщиков.
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За 7 суток найти решение приказам Путина по ипотеке, зарплатам врачей и детским пособиям приказал министрам Мишустин
Курьер. Среда. Бердск10 апреля в 11:04
Коронавирус не должен мешать планам россиян: правительство увеличило предел для кредитных каникул
КП - Челябинск10 апреля в 10:59
Кабмин поднял лимит по ипотечным каникулам: «Не везде квартиры стоят одинаково»
Новый День10 апреля в 09:37
Михаил Мишустин утвердил увеличение максимальной суммы ипотеки для получения кредитных каникул
КП - Казань10 апреля в 10:29
Москва 4,5 млн, в других регионах 3 и 2 млн. Лимит по ипотечным каникулам в эпидемию увеличен
ИА Клерк.Ру10 апреля в 08:12
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Общество
За сутки из-за коронавируса в Испании скончались более 600 человек
За последние сутки в Испании выявили 166 019 случаев заражения коронавирусом.
Вечерняя Москва 06:24
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Газета.Ru вчера в 06:59
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В Архангельске взорвался грузовик с водителем кабине
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Василий Уткин заявил, что разочаровался в государстве
Уткин подчеркнул, что "много лет и десятилетий" скидывает долю своих заработков государству. Какую-то часть денег берет Пенсионный фонд.
Московский Комсомолец вчера в 04:44
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Александр Морозов рассказал, что две недели назад чуть не умер от внутреннего кровотечения.
Дни24 01:52
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти
Подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае Число пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 29 человек.
АМИТЕЛ 00:42
Общество
Мошенники начали рассылать фейковые уведомления о штрафах за карантин
Мошенники начали рассылать фейковые уведомления о штрафах за нарушение карантина из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 08:19
Общество
В Подмосковье ввели электронные пропуска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе с 15 апреля электронных пропусков для поездок на личном или общественном транспорте.
Московский Комсомолец вчера в 13:06
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Сегодня предпоследний день 4 тура чемпионата Беларуси по футболу. В стране уже более 2200 случаев заболевания коронавирусом
12 апреля продолжится 4 тур высшей лиги Беларуси по футболу – единственного активного национального футбольного чемпионата в Европе.
BetOn 02:59
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
Общество
Россияне отмечают День космонавтики
Медиа-Центр 35media.ru 05:12
Происшествия
В Ленобласти закрыли на карантин нелегальный хостел
Нелегальный хостел-общежитие в Ленинградской области был закрыт на карантин, а у 14 его постояльцев взяли анализ на коронавирус, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональный оперштаб.
РБК вчера в 15:49
Армия и оружие
В Иране задумались о признании коронавируса биологическим оружием
Иран изучает возможность того, что коронавирус по своему происхождению может являться биологическим оружием.
News.ru 06:08
Общество
Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия
За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии.
Парламентская газета 09 апреля в 08:15
Общество
В Москве за нарушение карантина оштрафовано уже 30 человек
"За прошедшие сутки в Москве зафиксировано четыре нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении", – говорится в сообщении.
Москва 24 05:27
Общество
Казань расположилась на пятом месте в России по индексу самоизоляции
По данным показателям, в борьбе с пандемией коронавируса самыми ответственными на 12.04.20 стали жители Нижнего Новгорода, там индекс самоизоляции составил 4,6 баллов.
Казанские ведомости 06:27
Киберспорт
Оба состава Virtus.pro выступят на Epic Prime League Season 1
Список участников Epic Prime League Season 1: FlyToMoon Winstrike Team Team Spirit Virtus.pro VP.Prodigy Team Unique B8 Cyber Legacy Призовой фонд турнира составит 150 тысяч долларов США.
Dota2.ru 05:50
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 10 апреля в 12:54
Происшествия
Под Саратовом спасатели вытащили женщину с ребенком из снежных заносов
КП - Саратов 06:06
Общество
Сразу три жителя Самарской области заболели коронавирусом
За сутки с 11 на 12 апреля в Самарской области подтвердили коронавирус еще у троих человек (все три пациента из Тольятти).
SamRU.ru 04:28
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 10 апреля в 05:00
Политика
Зеленский пообещал миллион долларов за изобретение вакцины от COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавирусной инфекции, заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
РИА Новости 06:16
Общество
В Москве оштрафовали первые 18 магазинов за отсутствие разметки
В Москве в отношении 18 магазинов составлены первые административные протоколы о нарушении требований об обеспечении социальной дистанции.
RT на русском 04:58
Общество
В России за сутки выявили более двух тысяч случаев коронавируса
В России за минувшие стуки выявлено 2186 подтверждённых случаев коронавируса. Количество заболевших достигло 15 770 человек.
Областная газета 03:40
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 10 апреля в 01:59