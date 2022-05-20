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Мишустин: Россия считает приоритетом подключение банков СНГ к отечественному аналогу SWIFT

«В области финансовых рынков видим в качестве приоритета подключение банков государств-участников СНГ к Системе передачи финансовых сообщений Банка России», — сказал Мишустин.
ИА Красная Весна
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что доллар и евро все чаще используются как инструмент политического шантажа, поэтому дедолларизация российской экономики остается приоритетом.
Коммерсантъ
Председатель правительства заявил, что Москва адаптируется к новым реалиям и способна обеспечить поступательное развитие экономики.
Коммерсантъ
В начале марта Евросоюз принял решение отключить от SWIFT ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.
РИА Новости

Подробнее о событии

Мишустин: страны СНГ постепенно подключаются к российскому аналогу SWIFT
Аргументы и Факты09:28
Мишустин призвал подключить банки стран СНГ к российскому аналогу SWIFT
ИА Красная Весна08:55
Мишустин призвал страны СНГ подключить банки к системе передачи финансовых сообщений ЦБ
ТАСС08:00
Мишустин позвал банки СНГ в российский аналог SWIFT
ТВ Центр08:39
Мишустин назвал приоритетом отказ от доллара и призвал страны СНГ подключить банки к системе ЦБ
Коммерсантъ08:32
Мишустин: Россия считает приоритетом подключение банков СНГ к отечественному аналогу SWIFT
РИА Новости08:06
Мишустин призвал подключить банки СНГ к российскому аналогу SWIFT
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