Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМишустин: Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих других стран. Об этом он сказал в ходе выступления с отчётом о результатах деятельности кабинета министров за 2019 год в Госдуме.
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Михаил Мишустин
Теперь можно уверенно сказать — Россия справляется с коронавиурсом лучше многих стран в мире. Число заболевших на тысячу жителей в нашей стране в два раза меньше, чем в США, Бразилии и ряде других стран.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельРосбалт 03:33

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Михаил Мишустин
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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