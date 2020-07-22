Коронавирус
RT на русскомМишустин: Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих других стран. Об этом он сказал в ходе выступления с отчётом о результатах деятельности кабинета министров за 2019 год в Госдуме.
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Теперь можно уверенно сказать: Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих стран. Число заболевших на тысячу жителей в нашей стране в два раза меньше, чем в Соединенных Штатах Америки, Бразилии и ряде других стран.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельТатар-информ 05:22
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