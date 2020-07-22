Коронавирус
РосбалтМишустин: Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран в мире
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия успешно справляется с коронавирусом, а отечественное здравоохранение может мобилизоваться перед любой серьезной угрозой, передает корреспондент «Росбалта».
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Политика
Жириновский заявил, что Фургал до ареста хотел подать в отставку
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Госдуме, что незадолго до своего ареста Сергей Фургал собирался подать в отставку с поста главы Хабаровского края.
RT на русском 06:36
Путешествия
Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России
Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал разработку системы возвращения части средств за приобретенный тур по России на банковскую карту «Мир».
Известия 03:58
Общество
Лидеры Евросоюза согласовали бюджет на 2021-2027 годы
По итогам почти пятидневного саммита в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 млрд евро, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Парламентская газета вчера в 01:52
Происшествия
В Харькове полиция проверяет сообщение о захвате заложников
"Харьковская полиция проверяет информацию о захвате заложников", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:09
Шоу-бизнес
Певец Александр Буйнов прооперирован после приступа
Культуромания 03:40
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Энергетика
Роснефть ограничит добычу нефти на Сахалине
"Роснефть" временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сотрудники будут привлечены к другим работам, говорится в сообщении компании.
ТАСС вчера в 07:23
Шоу-бизнес
Гузеева резко ответила подписчице, назвавшей ее «баржей»
В комментариях у одной из главных свах страны разгорелся конфликт с подписчицей, заметившей у Гузеевой лишний вес.
ФАН 07:13
Космос
Астронавты NASA завершили второй за неделю выход в открытый космос
Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен завершили во вторник второй за последние пять дней выход в космос с борта Международной космической станции (МКС).
ТАСС вчера в 13:44
Общество
Хабаровский школьник получил 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам
В Хабаровске одиннадцатиклассник из гимназии № 8 набрал 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и информатике, сообщает пресс-служба краевого министерства образования и науки.
Российская газета 06:37
Футбол
«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ
Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
РИА Новости 06:49
Путешествия
Кипр открылся для туристов из 50 стран
К третьей категории относятся страны, граждане которых должны иметь на руках справку об отсутствии COVID-19, а также провести на карантине 2 недели по прибытии на Кипр.
Evo-rus.com вчера в 09:20
Происшествия
В центре Москвы нашли тело убитой девушки
По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке.
РИА Новости 05:45
Экономика
Госдума приняла закон о налоговом маневре в IT-отрасли
Депутаты Государственной думы в среду, 22 июля, приняли закон о налоговом маневре в IT-отрасли.
Известия 06:59
Общество
Композитора Юрия Антонова прооперировали в московской больнице
Культуромания вчера в 07:50
Общество
За неделю на прямые эфиры сахалинского губернатора потратят 1,4 миллиона рублей
Каждый прямой эфир губернатора обходится издательскому дому "Губернские ведомости", а значит, и областному бюджету, в 350 тысяч рублей.
Сахалин.Инфо 06:41
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Redmi Note 10 5G замечен с процессором Dimensity 820
Бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi, по сообщениям сетевых источников, в скором времени может представить смартфон Note 10 5G.
3DNews 05:28
Общество
ПФР перечислил условия выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей
Повышенная доплата к пенсии в размере 11 тысяч рублей полагается гражданам старше 80 лет. Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ.
iReactor вчера в 18:14
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Здоровье
Онколог Смирнова рекомендовала пить воду для здоровья кишечника
ToDay News Ufa вчера в 05:11
Технологии
Sony ограничит продажи PlayStation 5 до одной приставки на покупателя
Посетители сайта Reddit в комментариях связывают данную меру с повышенным спросом на PlayStation 5. Как правило, на первом этапе реализации новые приставки Sony пользуются огромной популярностью у геймеров.
Дни24 вчера в 10:42
Экономика
Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе
Экономисты предупреждают: в 2020 году может повториться ситуация 98-го года. Речь идет о девальвации и деноминации рубля.
Kazanfirst.ru 01:05
Общество
В Омской области от коронавируса скончались еще два человека
К сожалению, пополнилась и печальная статистика – в скорбном списке стало на две фамилии больше, общее количество умерших от коронавируса в Омской области достигло 56.
РИА ОмскИнформ 05:51
Армия и оружие
ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции
Вашингтон, 21 июля 2020, 18:19 — REGNUM ВВС США официально выкупили восемь истребителей пятого поколения F-35A «Лайтнинг-2», выпущенных корпорацией Lockheed Martin для Турции, сообщает 21 июля Defense News.
REGNUM вчера в 11:19
Происшествия
СМИ сообщили об аресте брендов Natura Siberica
Natura Siberica подала встречный иск на 490 млн руб. РБК направил запрос в "Эн + Рециклинг".
РБК 06:59
Политика
«Гаражную амнистию» в России поддерживает Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о своем намерении поддержать законопроект о «гаражной амнистии».
Live24 06:08
Футбол
Актёр Назаров написал стихотворение про «Зенит» после матча со «Спартаком»
RT на русском 20 июля в 09:35
Общество
Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут
В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия вчера в 18:14
Происшествия
В Иванове загорелась фабрика Балашова
ivDay.ru 06:50
Кино
Летний кинотеатр откроется 1 августа в Парке Горького
Москва 24 вчера в 08:00