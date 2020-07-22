Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия успешно справляется с коронавирусом, а отечественное здравоохранение может мобилизоваться перед любой серьезной угрозой, передает корреспондент «Росбалта».

Мишустин: Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран в мире

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