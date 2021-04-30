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Мишустин: Страны ЕАЭС заключат соглашения об обмене кредитными историями

В непростые для всего мира годы Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) удается принимать решения, нацеленные на рост экономик стран-участниц и повышение благосостояния граждан, считает премьер-министр России Михаил Мишустин.В источнике

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