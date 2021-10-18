"Идет восстановление деловой активности. Ключевым драйвером стал инвестиционный спрос. Увеличились вложения в основной капитал, а по итогам первого полугодия прямые иностранные инвестиции составили около 11 млрд долларов", - сообщил премьер.
Участие "Нафтогаза" в сертификации газопровода "Северный поток — 2" вряд ли помешает этому процессу, такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразила экс-обмудсмен Украины, бывший представитель Киева в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу Валерия Лутковская.
Победительница конкурса "Мисс Вселенная Украина" Анна Неплях ответила на критику украинских националистов из-за использования ею русского языка в социальных сетях и подчеркнула, что она изъясняется на удобном для себя языке.