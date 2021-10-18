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Мишустин: В 11 регионах внедрят инвестиционный стандарт в пилотном режиме

Соглашения о защите и поощрении капиталовложений позволяют гарантировать инвесторам неизменность условий ведения бизнеса на территории нашей страны на длительный период времени.
Finam.Ru
"Идет восстановление деловой активности. Ключевым драйвером стал инвестиционный спрос. Увеличились вложения в основной капитал, а по итогам первого полугодия прямые иностранные инвестиции составили около 11 млрд долларов", - сообщил премьер.
Российская газета
Формируется соответствующий инвестиционный стандарт.
Finam.Ru
Отбираются лучшие практики и системы стимулов, чтобы повысить качество взаимодействия с инвесторами и форсировать привлечение средств в субъекты Российской Федерации.
Finam.Ru

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В российских регионах заработает программа по защите капиталовложений - Мишустин
MagadanMedia.ru20:20
Мишустин анонсировал запуск соглашений о защите капиталовложений в 11 регионах
ФАН18:02
Мишустин: Ключевым драйвером стал инвестиционный спрос
Российская газета17:00
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