Мишустин: Все социальные обязательства за первое полугодие выполнены
Смотрите также
Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ
В Бурятии пьяный мужчина отрубил пальцы пятилетней племяннице
Кучерова травмировал игрок «Бостона» в ходе матча НХЛ
В Венеции открылся 77-й кинофестиваль
Молодые специалисты в России получат ежемесячную доплату
Срок следствия по делу Сергея Фургала продлили до февраля 2021 года
Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым
Мишустин выделил 34,3 млрд руб. для выплат пособий на детей
Площадь пожаров в Ростовской области выросла до 522 гектаров
В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, убившего двух грабителей
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России
Пентагон признал превосходство Китая в трех военных областях
Белоруссия утвердила асимметричные санкции против балтийских стран
Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября
Путин исключил возможность перехода на дистанционное обучение
Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
Отец Месси заявил, что футболист не останется в «Барселоне»
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России
СК предъявил Фургалу обвинения в убийстве бизнесмена
Площадь пожаров в Ростовской области выросла до 522 гектаров
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
"Все социальные обязательства были выполнены в полном объеме, экономика и люди получили существенную дополнительную помощь", - заявил он на заседании кабмина при рассмотрении отчета об исполнении федерального бюджета в первом полугодии.В источнике
Подробнее о событии
Чиновники будут головой отвечать за бюджетную дисциплину: Мишустин напомнил министрам о персональной ответственности
Комсомольская правдавчера в 06:50