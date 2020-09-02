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Российская газета
Российская газета

Мишустин: Все социальные обязательства за первое полугодие выполнены

"Все социальные обязательства были выполнены в полном объеме, экономика и люди получили существенную дополнительную помощь", - заявил он на заседании кабмина при рассмотрении отчета об исполнении федерального бюджета в первом полугодии.В источнике
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Комсомольская правда

Чиновники будут головой отвечать за бюджетную дисциплину: Мишустин напомнил министрам о персональной ответственности

Комсомольская правдавчера в 06:50
Российская газета

Мишустин: Все социальные обязательства за первое полугодие выполнены

Российская газетавчера в 05:39
РЕН ТВ

Мишустин: ответственность за неисполнение бюджета ляжет на министров

РЕН ТВвчера в 05:07
Известия

Мишустин заявил о выполнении всех социальных обязательств в первом полугодии

Известиявчера в 05:17
РИА Новости

Мишустин: все социальные обязательства за первое полугодие выполнены

РИА Новостивчера в 04:51
ТАСС

Мишустин заявил, что министры будут персонально отвечать за неисполнение бюджета

ТАССвчера в 04:50
Вести.Ru

Мишустин: министры будут персонально отвечать за неисполнение бюджета

Вести.Ruвчера в 05:37

Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ
Live24вчера в 12:20
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В Сенате призвали Трампа жестко отреагировать на ЧП с Навальным

Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес, представляющий штат Нью-Джерси, потребовал от американского лидера Дональда Трампа жесткой реакции на инцидент с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексей Навального химическим веществом типа "Новичок".
Московский Комсомолец18:55

Немецкая оппозиция требует остановить постройку СП-2 из-за Навального

Немецкий политик Катрин Геринг-Эккардт из оппозиционной партии «Союз 90 / Зеленые» призвала прервать постройку газопровода «Северный поток — 2» из-за якобы отравления Алексея Навального, сообщает издание RTL.
ФАНвчера в 15:45
71

Контактная группа согласовала новые участки разведения сил в Донбассе

В заявлении представителя России в контактной группе Бориса Грызлова (есть у РБК) говорится, что стороны достигли договоренности о координатах участков разведения сил и средств, теперь это предстоит оформить документально.
РБКвчера в 15:29
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Пентагон признал превосходство Китая в трех военных областях

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) уже обошла вооруженные силы США в области кораблестроения, производства баллистических ракет наземного базирования и крылатых ракет, а также интегрированных средств противовоздушной обороны (ПВО), указано в очередном ежегодном докладе Пентагона о военной мощи Пекина.
Газета.Ruвчера в 09:15
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ПИК купила у «дочки» ВТБ участок с памятником конструктивизма в Сочи

Компания «ПИК-Инвестпроект» — «дочка» крупнейшего застройщика жилья в России, группы ПИК (59,33% принадлежит Сергею Гордееву, 23,05% — группе ВТБ), стала единственным собственником ООО «Парасанг системс», следует из данных ЕГРЮЛ.
РБКвчера в 15:39

Reuters: США и ЕС ведут переговоры по санкциям против Белоруссии

Возможные санкции против Белоруссии стали темой обсуждения правительств Канады, США, ЕС, Великобритании, сообщает 2 сентября Reuters, ссылаясь на источник в правительственных кругах Канады.
ИА Красная Веснавчера в 12:57
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