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Российская газета
Российская газета

Мишустин: Все социальные обязательства за первое полугодие выполнены

"Все социальные обязательства были выполнены в полном объеме, экономика и люди получили существенную дополнительную помощь", - заявил он на заседании кабмина при рассмотрении отчета об исполнении федерального бюджета в первом полугодии.В источнике
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РИА Новости

Мишустин: все социальные обязательства за первое полугодие выполнены

РИА Новостивчера в 04:51
Российская газета

Мишустин: Все социальные обязательства за первое полугодие выполнены

Российская газетавчера в 05:39
Вести.Ru

Мишустин: министры будут персонально отвечать за неисполнение бюджета

Вести.Ruвчера в 05:37
Известия

Мишустин заявил о выполнении всех социальных обязательств в первом полугодии

Известиявчера в 05:17
Комсомольская правда

Чиновники будут головой отвечать за бюджетную дисциплину: Мишустин напомнил министрам о персональной ответственности

Комсомольская правдавчера в 06:50
ТАСС

Мишустин заявил, что министры будут персонально отвечать за неисполнение бюджета

ТАССвчера в 04:50
РЕН ТВ

Мишустин: ответственность за неисполнение бюджета ляжет на министров

РЕН ТВвчера в 05:07

Reuters: США и ЕС ведут переговоры по санкциям против Белоруссии

Возможные санкции против Белоруссии стали темой обсуждения правительств Канады, США, ЕС, Великобритании, сообщает 2 сентября Reuters, ссылаясь на источник в правительственных кругах Канады.
ИА Красная Веснавчера в 12:57
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ПИК купила у «дочки» ВТБ участок с памятником конструктивизма в Сочи

Компания «ПИК-Инвестпроект» — «дочка» крупнейшего застройщика жилья в России, группы ПИК (59,33% принадлежит Сергею Гордееву, 23,05% — группе ВТБ), стала единственным собственником ООО «Парасанг системс», следует из данных ЕГРЮЛ.
РБКвчера в 15:39

«Ак Барс» обыграл в овертайме ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ

Казанский "Ак Барс" завоевал Кубок открытия, обыграв в первом матче сезона Континентальной хоккейной лиги 2020/2021 столичный ЦСКА - 3:2. Победный гол в овертайме на счету Дмитрия Воронкова.
Российская газетавчера в 15:21

Дело в отношении покончившего с собой из-за конопли пенсионера закрыли

В Кабардино-Балкарской Республике следователем прекращено уголовное дело в отношении 85-летнего жителя города Нарткалы Николая Захарченко, который покончил с собой после обвинения в наркоторговле из-за обнаруженного на его участке куста конопли.
Известиявчера в 07:21
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В ряде районов Приморья отменены занятия в школах из-за тайфуна

В трёх городах и двух районах Приморского края отменены занятия в школах из-за приближающегося тайфуна «Майсак», сообщает региональное госучреждение по пожарной безопасности, гражданской обороне и защите от ЧС.
RT на русском19:45
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