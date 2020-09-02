Мишустин: Все социальные обязательства за первое полугодие выполнены
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"Все социальные обязательства были выполнены в полном объеме, экономика и люди получили существенную дополнительную помощь", - заявил он на заседании кабмина при рассмотрении отчета об исполнении федерального бюджета в первом полугодии.В источнике
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