Мишустин: все социальные обязательства за первое полугодие выполнены
Смотрите также
Захарова заявила об отсутствии фактуры в данных ФРГ о Навальном
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Суд закончил исследовать доказательства по делу Ефремова
Молодые специалисты в России получат ежемесячную доплату
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала о результатах вскрытия
Вокалист Little Big Илья Прусикин объявил о разводе с женой
В Тюмени сильный ветер повалил два строительных крана
Член КС оппозиции Белоруссии встретится с политиками Польши и Литвы
Глава МИД Белоруссии поблагодарил Россию за взвешенную позицию
Нападающий «Краснодара» Ари подарил бабушке на улице свои тапочки
Площадь лесных пожаров в Ростовской области увеличилась до 170 га
Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов
Алла Пугачева не смогла сдержать слез на школьной линейке Гарри и Лизы
Минкульт опроверг получение обращения о запрете фильма «Цой»
Путин исключил возможность перехода на дистанционное обучение
Принц Гарри и Меган Маркл подписали многолетний контракт с Netflix
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
Российские криминалисты не нашли у Навального следов токсичных веществ
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Главу отдела полиции в Казани отстранили после инцидента со стрельбой
РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
Почти половина россиян считают 1941 год началом Второй мировой войны
Путин поручит проработать финансовую сторону водоснабжения Севастополя
Площадь лесных пожаров в Ростовской области увеличилась до 170 га
Правительство России, несмотря на коронавирус, в первом полугодии 2020 года выполнил все социальные обязательства в полном объеме, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
Подробнее о событии