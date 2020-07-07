Экономика
ИА Красная ВеснаМишустин анонсировал новые меры налоговой поддержки предпринимателей
Правительство изучит возможность возврата предприятий к упрощенной налоговой системе даже в случае, если они из нее вышли по причине увеличения числа работников и выручки. Об этом 8 июля сообщил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе работы кабмина.
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«Ъ»: малому бизнесу могут облегчить возврат к «упрощенке»
Будущее России. Национальные проекты08 июля в 02:21
Переходный период может появиться между упрощенкой и общей системой налогов
Интерфакс - Россия07 июля в 07:55
Кабмин смягчит условия налогообложения для бизнеса при превышении лимитов
Российская газета07 июля в 07:30
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 14:52, Ашберн
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
Общество
Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения
Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации.
Известия 12:48
Авто
Автоконцерн Kia выпустил гибридную версию кроссовера Sorento
Компания Kia запустила в производство гибридную модификацию кроссовера Sorento. Модель будет выпускаться в Южной Корее на заводе Hwasung.
Мой Брянск 09:16
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
Экономика
На падение Tesla поставили рекордную сумму
После взлета стоимости акций американского автопроизводителя Tesla на 43 процента за восемь дней объем ставок на их скорое падение достиг 19 миллиардов долларов.
Lenta.ru 09:08
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
Экономика
Банки РФ просят увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5%
Российские банки попросили правительство увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5% на жилье в новостройках, а также продлить действие программы до конца года, следует из письма Ассоциации банков России на имя замминистра финансов Алексея Моисеева, которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03:01
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора-музея Святой Софии в мечеть, это позволит проводить в нем молитвы.
Известия 10:09
Общество
Минздрав назвал регионы, где чаще всего выявляют психические болезни
Чукотский автономный округ (АО), Алтайский край и Ямало-Ненецкий АО по данным за 2019 год вошли в число регионов с самым высоким показателем распространенности психических заболеваний с расчетом на 100 тыс. человек населения.
ТАСС 05:23
Игры
В Epic Games Store началась раздача трёх игр
CyberSport.ru вчера в 11:47
Энергетика
«Газпром» сохранил только выгодные госбюджету поставки газа в Турцию
Все объемы российского газа перекинули на «Турецкий поток». При поставках по нему «Газпром» платит в госбюджет экспортную пошлину в 30%.
Евразия Daily 13:08
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
Политика
Путин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике
Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает сохранения противостояния на международной экономической арене.
РБК 14:33
Политика
Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс 11:31
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском вчера в 11:21
Общество
Смертность в июне выросла на 55% в Петербурге
В Петербурге смертность в июне 2020 года выросла на 55% в сравнении с июнем 2019 года.
Что происходит 01:56
Наука
Кольца деревьев подтвердили аномальные изменения климата в 20 веке
Специалисты изучили годичные кольца на срезах многовековых деревьев.
Live24 06:52
Происшествия
В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики
Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.
Российская газета 08:57
Здоровье
Названы вредные продукты при высоком уровне холестерина
Минимизировать потребление насыщенных жиров предписывали людям с диагнозом семейная гиперхолестеринемия в течение десятилетий.
Live24 08 июля в 05:25
Происшествия
В Ингушетии СК отказался возбуждать уголовное дело против руководства клиники, в которой провели «женское обрезание» девятилетней девочке
Управление Следственного комитета по Ингушетии отказалось возбуждать уголовное дело в отношении руководства клиники «Айболит», где в июне 2019 года провели процедуру «женского обрезания» девятилетней девочке.
АН Между строк 12:19
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
Evo-rus.com 01:18
Здоровье
ВОЗ выступила против возвращения полного карантина из-за пандемии
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавируса, но не исключает такой необходимости в ряде стран, если не отслеживать вспышки заболеваемости.
Парламентская газета 13:58
Армия и оружие
Белоруссия приняла на вооружение российские истребители Су-30СМ
Церемония официального заступления на боевое дежурство принятых на вооружение в Белоруссии российских истребителей Су-30СМ состоялась 1 июля на 61-й базе ВВС Белоруссии, 9 июля сообщает китайское агентство Sina.
ИА Красная Весна вчера в 03:19
Наука
Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса
Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru 11:34