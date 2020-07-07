Экономика
ИА Красная ВеснаМишустин анонсировал новые меры налоговой поддержки предпринимателей
Правительство изучит возможность возврата предприятий к упрощенной налоговой системе даже в случае, если они из нее вышли по причине увеличения числа работников и выручки. Об этом 8 июля сообщил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе работы кабмина.
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Переходный период может появиться между упрощенкой и общей системой налогов
Интерфакс - Россия07 июля в 07:55
«Ъ»: малому бизнесу могут облегчить возврат к «упрощенке»
Будущее России. Национальные проекты08 июля в 02:21
Кабмин смягчит условия налогообложения для бизнеса при превышении лимитов
Российская газета07 июля в 07:30
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Происшествия
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РФ предложила Японии заключить полноценный мирный договор
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Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия 06:18
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Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
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Evo-rus.com 01:28
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Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Происшествия
Мэр Сеула накануне смерти отменил ланч с премьером Южной Кореи
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун накануне должен был встречаться с премьер-министром страны Чон Се Гюном, но неожиданно отменил встречу, сославшись на плохое самочувствие, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники в правительственных кругах.
РИА Новости 03:54
Шоу-бизнес
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Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
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Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
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Политика
Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи.
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В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
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Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышева друзья поздравили с Днем семьи
В подписи к снимку отмечается, что Заворотнюк и Чернышев показали пример настоящей любви, семьи и верности, а заболевание актрисы никак не повлияло на идиллию в отношениях влюбленных.
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