Экономика
ИА Красная ВеснаМишустин анонсировал новые меры налоговой поддержки предпринимателей
Правительство изучит возможность возврата предприятий к упрощенной налоговой системе даже в случае, если они из нее вышли по причине увеличения числа работников и выручки. Об этом 8 июля сообщил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе работы кабмина.
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Переходный период может появиться между упрощенкой и общей системой налогов
Интерфакс - Россия07 июля в 07:55
«Ъ»: малому бизнесу могут облегчить возврат к «упрощенке»
Будущее России. Национальные проекты08 июля в 02:21
Кабмин смягчит условия налогообложения для бизнеса при превышении лимитов
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