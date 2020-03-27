Коронавирус
КоммерсантъМишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
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Для этого по поручению президента мы готовим целый ряд дополнительных мер… Мы планируем предоставить малым и средним предприятиям специальный кредитный продукт — это беспроцентный заем на неотложные нужды, и в первую очередь на выплату заработной платы сотрудникам.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельРосбалт вчера в 10:14
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