Для этого по поручению президента мы готовим целый ряд дополнительных мер… Мы планируем предоставить малым и средним предприятиям специальный кредитный продукт — это беспроцентный заем на неотложные нужды, и в первую очередь на выплату заработной платы сотрудникам.

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.

Политика Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам «Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.

Общество Захарова призвала ценить возможность быть дома Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала россиянам извлечь пользу из необходимости самоизолироваться в период пандемии коронавируса.

Общество Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Общество Компания OneWeb подала заявление о банкротстве Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.

Политика США выделят Украине деньги на борьбу с коронавирусом Посольство Украины в США заявило, что американская сторона выделит Киеву $1,2 млн на медицинскую и гуманитарную помощь для противодействия коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В правительстве задумались над ограничением передвижения по России Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе в России Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.

Общество В Москву прибыл спецпоезд из Киева Прибытие поезда с более 700 человек, большая часть из которых – граждане РФ, ТАСС подтвердили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

Общество Названы размеры штрафов для нарушителей карантина Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.

Экономика Силуанов разъяснил действие налога на проценты по банковским вкладам Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что налог с процентов по банковским вкладам свыше одного миллиона рублей будет взиматься с россиян с 2021 года.

Политика Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета будет обеспечен с персональных компьютеров не с 1 июля, а с 1 апреля.

Здоровье Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.

Общество В Москве проведут масштабную дезинфекцию Заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков сообщил в субботу, что в Москве пройдет масштабная дезинфекция в целях борьбы с пандемией коронавируса.

Происшествия ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники спецслужбы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась переделыванием гражданского оружия в боевые аналоги.

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