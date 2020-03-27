Коронавирус
КоммерсантъМишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Оценить15
Для этого по поручению президента мы готовим целый ряд дополнительных мер… Мы планируем предоставить малым и средним предприятиям специальный кредитный продукт — это беспроцентный заем на неотложные нужды, и в первую очередь на выплату заработной платы сотрудникам.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельРосбалт 10:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 20:44, Ашберн
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
Президент Сербии заявил о грабеже на мировом рынке аппаратов ИВЛ
Президент Сербии Александр Вучич сообщил о «грабеже» на мировом рынке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за пандемии COVID-19.
Общество
Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Авто
Skoda объявила скидки на автомобили в апреле
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «Skoda Auto Россия», при покупке моделей Rapid, Octavia и Karoq в апреле по-прежнему актуальны выгодные проценты по классическому кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%).
Кино
В новых «Фантастических тварях» покажут период Второй мировой войны
Американский актёр и исполнитель одной из ролей в фильме «Фантастические твари» Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны.
Политика
Турция полностью приостанавливает международное авиасообщение
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что приостанавливает международные полеты и запрещает гражданам передвигаться внутри страны без соответствующего разрешения.
Здоровье
В Саратове подтвердился второй случай заражения коронавирусом
В Саратове подтвердился второй случай заражения коронавирусом.
Наука
Специалисты рассказали, что поможет предотвратить болезнь Крона
Американские ученые провели исследования, которые помогли им сформулировать главные стратегии профилактики и лечения болезни Крона.
Общество
Россиян из Таиланда и Индонезии вывезут в течение недели
Российских граждан из Индонезии и Таиланда вывезут в Россию в течение следующей недели, сообщили 27 марта в Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа.
Путешествия
Ростуризм рекомендовал россиянам отложить путешествия по стране
Ведомство просит россиян отменить путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператоров — содействовать туристам.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Киберспорт
ESL One Los Angeles по Dota 2 пройдет онлайн
Турнир пройдет в формате региональных лиг ESL анонсировала проведение несостоявшегося ESL One Los Angeles в формате региональных лиг - по планам компании, они пройдут с 26 марта по 19 апреля 2020 года.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big показал новый танец
Танцор из клипа группы Little Big на песню Uno Дмитрий Красилов показал новый танец.
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Политика
Россия направила протест La Stampa из-за ее публикации о помощи Италии
Посольство России в Италии выразило протест газете La Stampa в связи с ее публикацией о российской помощи, которую направили в страну для борьбы с коронавирусом.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
Женщина 56 лет с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией умерла в Москве.
Экономика
Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
Политика
Трамп подписал позволяющий мобилизовать военных резервистов указ
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет мобилизовать военных резервистов из-за распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Политика
МИД Польши вызвал посла РФ из-за публикаций о помощи Италии
Варшава, 27 марта 2020, 04:52 — REGNUM Российский посол Сергей Андреев был вызван в польский МИД из-за якобы некорректных публикаций в прессе о запрете на пересечение воздушного пространства Польши российскими самолётами.
Армия и оружие
На авианосце ВМС США у 25 военных нашли коронавирус
Американская телекомпания CNN сообщила, что число инфицированных моряков на авианосце США достигло двадцати пяти.
Здоровье
Российские регионы вводят ограничительные меры из-за коронавируса
Регионы России с 28 марта вводят ряд ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом.
Экономика
Сахалинский фонд развития предпринимательства снизит ставки по займам
Микрокредитная компания "Сахалинский Фонд развития предпринимательства" в условиях пандемии коронавируса COVID-19 снизит ставки по кредитам для представителей бизнеса.
Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Театры
Большой театр впервые покажет онлайн-спектакли «золотого фонда»
Энергетика
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть.
Общество
Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса
Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Экономика
Налог на процентный доход по вкладам введут с 2021 года
Президент Сбербанка Герман Греф в письме клиентам банка заявил, что Сбербанк получил разъяснения Минфина о предложенных налоговых новациях: подлежит налогообложению лишь процентный доход с суммарной величины накоплений человека во всех банках, если они превышают 1 млн руб. "Рублевая переоценка валютных вкладов облагаться налогом не будет", – уверяет Греф.