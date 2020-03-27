Для этого по поручению президента мы готовим целый ряд дополнительных мер… Мы планируем предоставить малым и средним предприятиям специальный кредитный продукт — это беспроцентный заем на неотложные нужды, и в первую очередь на выплату заработной платы сотрудникам.

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.

Авто Skoda объявила скидки на автомобили в апреле Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «Skoda Auto Россия», при покупке моделей Rapid, Octavia и Karoq в апреле по-прежнему актуальны выгодные проценты по классическому кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%).

Кино В новых «Фантастических тварях» покажут период Второй мировой войны Американский актёр и исполнитель одной из ролей в фильме «Фантастические твари» Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны.

Политика Турция полностью приостанавливает международное авиасообщение Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что приостанавливает международные полеты и запрещает гражданам передвигаться внутри страны без соответствующего разрешения.

Общество Россиян из Таиланда и Индонезии вывезут в течение недели Российских граждан из Индонезии и Таиланда вывезут в Россию в течение следующей недели, сообщили 27 марта в Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа.

Киберспорт ESL One Los Angeles по Dota 2 пройдет онлайн Турнир пройдет в формате региональных лиг ESL анонсировала проведение несостоявшегося ESL One Los Angeles в формате региональных лиг - по планам компании, они пройдут с 26 марта по 19 апреля 2020 года.

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Политика МИД Польши вызвал посла РФ из-за публикаций о помощи Италии Варшава, 27 марта 2020, 04:52 — REGNUM Российский посол Сергей Андреев был вызван в польский МИД из-за якобы некорректных публикаций в прессе о запрете на пересечение воздушного пространства Польши российскими самолётами.

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