Коронавирус
КоммерсантъМишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Оценить92
Для этого по поручению президента мы готовим целый ряд дополнительных мер… Мы планируем предоставить малым и средним предприятиям специальный кредитный продукт — это беспроцентный заем на неотложные нужды, и в первую очередь на выплату заработной платы сотрудникам.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельРосбалт вчера в 10:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 23:38, Ашберн
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Армия и оружие
Россия вывела с главной базы на Тихом океане сразу 18 боевых кораблей
Во Владивостоке с главной базы Тихоокеанского флота российского ВМФ были выведены сразу 18 боевых кораблей.
Общество
Жена премьера Канады сообщила о выздоровлении от коронавируса
Жена премьера Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо сообщила, что вылечилась от коронавируса COVID-19.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Общество
В США от коронавируса скончался младенец
В США количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч - скончались.
Общество
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Происшествия
В Москве ранили игравшего в футбол ребёнка
В Москве десятилетний ребёнок во время игры в футбол получил ранение в грудь из пневматического пистолета.
Общество
В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является, посильной нагрузкой на компанию.
Авто
Skoda объявила скидки на автомобили в апреле
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «Skoda Auto Россия», при покупке моделей Rapid, Octavia и Karoq в апреле по-прежнему актуальны выгодные проценты по классическому кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%).
Экономика
Россияне нашли способ спасти рублевые сбережения
Россияне с помощью ипотеки спасают свои рублевые сбережения от обесценивания.
Общество
В Москву прибыл спецпоезд из Киева
Политика
Россия закроет границу с Белоруссией
Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
Здоровье
Назвали новый признак заражения коронавирусом
Специалисты Американской академии офтальмологии предупредили о том, что один из ранних признаков заражения коронавирусом – это конъюнктивит, представляющий собой воспаление слизистой оболочки глаза.
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
Экономика
Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России
Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Общество
Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Профессор, доктор биологических наук Константин Северинов в беседе с RT оценил перспективы развития ситуации с распространением нового коронавируса в России.
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Политика
Трое жителей Крыма нарушили карантин и попытались выехать на Украину
Трое жителей Крыма нарушили режим самоизоляции и попытались выехать на Украину, однако были задержаны на границе.
Футбол
«Барселона» хочет договориться с игроками без юридической процедуры сокращения зарплат
«Барселона» все еще надеется прийти к согласию с футболистами в вопросе вероятного сокращения зарплат в связи с пандемией коронавируса.
Волейбол
Официально: Чемпионат России по волейболу завершен досрочно
Чемпионат России по волейболу завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Инну Макарову похоронили в Москве на Троекуровском кладбище
В Москве простились с народной артисткой СССР Инной Макаровой. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
В Петербурге умер первый пациент с коронавирусом
В субботу, 28 марта, стало известно, что в петербургской Боткинской больнице скончался первый пациент с коронавирусом.
Происшествия
В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом
Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, сообщает пресс-служба правительства региона.
Экономика
Рецессия в России становится почти неизбежной
Минус 1,8 п.п. дает падение нефти (к ценам на уровне $30 за баррель), а влияние вспышки заболевания (включая карантины, объявленные в России) еще больше — минус 1,9–2 п.п. Одновременно, по словам Слепцовой, плюс 0,3–0,4 п.п. к ВВП дадут фискальные меры поддержки экономики, объявленные российскими властями.
Общество
Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании ухудшится.