Для этого по поручению президента мы готовим целый ряд дополнительных мер… Мы планируем предоставить малым и средним предприятиям специальный кредитный продукт — это беспроцентный заем на неотложные нужды, и в первую очередь на выплату заработной платы сотрудникам.

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.

Общество В правительстве задумались над ограничением передвижения по России Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Политика Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам «Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.

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Общество OneWeb подает заявление о банкротстве Запускающая спутники британская компания OneWeb подала заявление о банкротстве в суд США. Об этом сообщается на сайте компании.

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Общество Перечень редких заболеваний расширен правительством Согласно закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году, финансирование лечения пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями переведено на федеральный уровень.

Общество В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.

Политика Владимир Путин перенес голосование по поправкам Владимир Путин перенес голосование по поправкам В среду Владимир Путин обратился к нации по поводу эпидемии коронавируса COVID-19 и предложил, в частности, отложить на неопределенный срок общероссийское голосование по поправкам к Конституции, которое он сам ранее назначил своим указом на 22 апреля.

Здоровье Дополнительные больничные койки подготовили на Вологодчине Для приобретения дополнительных медикаментов выделены средства из резервного фонда, также, как отметил Олег Кувшинников, использована помощь компании Playrix.

Общество Москву обработают дезинфицирующими растворами Если в подъезде есть случаи заражения или карантина — протирают поручни, перила, ручки, кнопки, выключатели дезинфицирующими растворами, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова и рэпер Джиган продают дом за 140 миллионов Оксана Самойлова и рэпер Джиган после скандальной истории с рехабом и спешным возвращением в Россию из США выставили на продажу свой роскошный трехэтажный особняк в Подмосковье.

Политика Путин назвал возможный срок победы над коронавирусом в России Президент России Владимир Путин заявил, что для победы над коронавирусом в стране может понадобиться менее трёх месяцев, сообщает 26 марта РБК.