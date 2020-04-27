Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о принятии нормативной базы мер поддержки экономики и россиян. Кабинет министров приступил к разработке третьего пакета поддержки экономики и россиян в условиях пандемии коронавируса.

Общество В России начали лечить коронавирус новым методом Черешнев рассказал, что метод начали применять в Коми и Петербурге. Больных уже лечат новым способом, принимая их прямо в клинике. 5

Общество Российским срочникам при демобилизации выдадут антисептики и маски Всем увольняемым "окажут содействие в приобретении" билетов до мест постановки на воинский учет, а также медицинских масок и антисептиков для рук. 1

Политика Путин выступит с большим обращением Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 4

Здоровье Коронавирус в Дивеево завезли паломники из других регионов Глеб Никитин проинспектировал соблюдение санитарно-технического контроля в Дивееве и на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, где накануне коронавирус подтвердили у 76 сестер. 8

Общество Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса. 136

Общество Режим самоизоляции в Австрии планируют отменить с 1 мая Власти Австрии собираются с 1 мая отменить ограничения по выходу на улицу для населения, введенные в связи с пандемией коронавируса. 7

Общество Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest. 44

Общество В Якутии прокуратура проверит условия содержания вахтовиков Газпрома Якутск, 28 апреля 2020, 11:12 — REGNUM В Якутии прокуратура Ленского района начала проверку соблюдения прав и законных интересов вахтовых рабочих Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения ОАО «Газпром добыча Ноябрьск» в условиях распространения коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики. 1

Экономика Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен. 547

Общество В Госдуме оценили вероятность продления режима самоизоляции на год Как рассказал в эфире телеканала "Россия1" депутат нижней палаты парламента РФ Константин Затулин, такое длительное продление невозможно из-за того, что в таком случае ограничительные меры принесут стране больше проблем, чем сам новый коронавирус. 68

Политика Трамп ответил на вопрос о состоянии Ким Чен Ына Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга ответил на вопрос о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. 34

Экономика Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей. 95

Кино Вот так может выглядеть главный герой серии Doom в реальной жизни Хотя лицо протагониста классических частей серии Doom не является секретом, игроки могли увидеть физиономию знаменитого убийцы демонов только в формате небольшой иконки интерфейса.

Здоровье Зауралье закрывает потребность в аппаратах ИВЛ Потребность в аппаратах ИВЛ почти закрыта в Зауралье.

Экономика ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке. 95

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 2,3K