Общество

Народные новостиНародные новостиМишустин анонсировал принятие третьего антикризисного пакета поддержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о принятии нормативной базы мер поддержки экономики и россиян. Кабинет министров приступил к разработке третьего пакета поддержки экономики и россиян в условиях пандемии коронавируса.
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Правительство подготовило третий пакет антикоронавирусной помощи экономике

Московский Комсомолецвчера в 10:19

Кабмин готовит третий пакет антикризисных мер

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Экономист предупредил о 20 млн безработных из-за карантина

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Правительство готовит третий пакет мер поддержки экономики

РИА Новостивчера в 04:40

Правительство объявило о начале действия второго антикризисного пакета мер

News.ruвчера в 05:27

Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики

RT на русскомвчера в 04:23
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Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру

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Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии

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Общество

В России начали лечить коронавирус новым методом

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Всем увольняемым "окажут содействие в приобретении" билетов до мест постановки на воинский учет, а также медицинских масок и антисептиков для рук.
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Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Общество

Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом

Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
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Здоровье

Коронавирус в Дивеево завезли паломники из других регионов

Глеб Никитин проинспектировал соблюдение санитарно-технического контроля в Дивееве и на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, где накануне коронавирус подтвердили у 76 сестер.
Правда ПФО 03:31
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Общество

Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:18
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Экономика

Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

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РИА Новости 03:01
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Общество

Власти Москвы планируют снять ограничения на работу предприятий

План, предписывающий поэтапную отмену ограничений на работу предприятий в Москве, дорабатывается и до конца недели будет согласован.
Российская газета 05:19
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Общество

Режим самоизоляции в Австрии планируют отменить с 1 мая

Власти Австрии собираются с 1 мая отменить ограничения по выходу на улицу для населения, введенные в связи с пандемией коронавируса.
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Общество

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Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest.
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Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
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Общество

В Якутии прокуратура проверит условия содержания вахтовиков Газпрома

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Политика

Трамп ответил на вопрос о состоянии Ким Чен Ына

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За минувшие сутки в регионе от COVID-19 вылечились 11 человек. В Свердловской области выявили ещё 85 случаев заражения коронавирусом.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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