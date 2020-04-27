Общество
Народные новостиМишустин анонсировал принятие третьего антикризисного пакета поддержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о принятии нормативной базы мер поддержки экономики и россиян. Кабинет министров приступил к разработке третьего пакета поддержки экономики и россиян в условиях пандемии коронавируса.
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Правительство подготовило третий пакет антикоронавирусной помощи экономике
Московский Комсомолецвчера в 10:19
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Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру
Эхо Москвы вчера в 14:31
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии
Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия 26 апреля в 10:47
Общество
В России начали лечить коронавирус новым методом
Черешнев рассказал, что метод начали применять в Коми и Петербурге. Больных уже лечат новым способом, принимая их прямо в клинике.
Ореанда-Новости 02:57
Общество
Российским срочникам при демобилизации выдадут антисептики и маски
Всем увольняемым "окажут содействие в приобретении" билетов до мест постановки на воинский учет, а также медицинских масок и антисептиков для рук.
РИА Новости 04:33
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Здоровье
Коронавирус в Дивеево завезли паломники из других регионов
Глеб Никитин проинспектировал соблюдение санитарно-технического контроля в Дивееве и на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, где накануне коронавирус подтвердили у 76 сестер.
Правда ПФО 03:31
Общество
Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
РИА Новости 03:01
Общество
Власти Москвы планируют снять ограничения на работу предприятий
План, предписывающий поэтапную отмену ограничений на работу предприятий в Москве, дорабатывается и до конца недели будет согласован.
Российская газета 05:19
Общество
Режим самоизоляции в Австрии планируют отменить с 1 мая
Власти Австрии собираются с 1 мая отменить ограничения по выходу на улицу для населения, введенные в связи с пандемией коронавируса.
ТАСС 03:11
Общество
Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу
Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest.
Ведомости 03:37
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
Общество
В Якутии прокуратура проверит условия содержания вахтовиков Газпрома
Якутск, 28 апреля 2020, 11:12 — REGNUM В Якутии прокуратура Ленского района начала проверку соблюдения прав и законных интересов вахтовых рабочих Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения ОАО «Газпром добыча Ноябрьск» в условиях распространения коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.
REGNUM 04:12
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Общество
В Госдуме оценили вероятность продления режима самоизоляции на год
Как рассказал в эфире телеканала "Россия1" депутат нижней палаты парламента РФ Константин Затулин, такое длительное продление невозможно из-за того, что в таком случае ограничительные меры принесут стране больше проблем, чем сам новый коронавирус.
ПРАЙМ 02:00
Политика
Трамп ответил на вопрос о состоянии Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга ответил на вопрос о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.
RT на русском вчера в 19:58
Здоровье
В Свердловской области выявили ещё 85 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в регионе от COVID-19 вылечились 11 человек. В Свердловской области выявили ещё 85 случаев заражения коронавирусом.
Piter.tv 05:19
Экономика
Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку
Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
Кино
Вот так может выглядеть главный герой серии Doom в реальной жизни
Хотя лицо протагониста классических частей серии Doom не является секретом, игроки могли увидеть физиономию знаменитого убийцы демонов только в формате небольшой иконки интерфейса.
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:00
Здоровье
За сутки 64 человека в Ростовской области заболели коронавирусом
На 28 апреля в Ростовской области подтвержден коронавирус у 778 человек, из них 49 — выздоровели, 2 — скончались.
Kursk.com 04:52
Здоровье
Зауралье закрывает потребность в аппаратах ИВЛ
Потребность в аппаратах ИВЛ почти закрыта в Зауралье.
За облаками 03:48
Экономика
ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке
Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке.
RT на русском вчера в 07:21
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Энергетика
В Польше намерены арестовать активы «Северного потока — 2»
Наложить арест на активы газопровода "Северный поток – 2" попробует Польша, если компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража.
Газета.Ru 02:31
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Экономика
В России отмечено снижение продаж антисептиков
Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта.
RT на русском вчера в 23:00