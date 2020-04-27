Общество

Народные новостиНародные новостиМишустин анонсировал принятие третьего антикризисного пакета поддержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о принятии нормативной базы мер поддержки экономики и россиян. Кабинет министров приступил к разработке третьего пакета поддержки экономики и россиян в условиях пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Мишустин поручил подготовить третий пакет мер по поддержке российской экономики

Интерфакс04:27

Мишустин объявил о начале действия второго антикризисного пакета мер поддержки

Известия04:38

Правительство готовит третий пакет мер поддержки экономики

Российская газета04:37

Мишустин: правительство готовит третий пакет мер по восстановлению нормальной работы экономики

Вести.Ru04:27

Правительство готовит третий пакет мер поддержки экономики

РИА Новости04:40

Правительство России приняло нормативную базу второго антикризисного пакета

Газета.Ru04:25

Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики

RT на русском04:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Общество

Лето 2020 года может войти в пятерку самых жарких в истории

Предстоящее лето, согласно прогнозам, может быть аномально жарким. Об этом заявил в понедельник глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
ТАСС 08:38
179
Армия и оружие

На севере-востоке Сирии пропали двое американских военных

РИА Новости 07:58
Общество

Министр просвещения признал, что школы не готовы к удаленному обучению

Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете "Коммерсант" рассказал о трудностях перехода школ на дистанционное обучение.
РИА Новости 04:45
429
Политика

По-сталински верный шаг Путина

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
Русская народная линия 04:14
Происшествия

Экс-замминистра культуры Пирумову продлили на полгода домашний арест

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил домашний арест бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову.
RT на русском 09:02
Авто

Объявлены сроки старта продаж бюджетного аналога Mercedes-Benz G-Class

Обновленную модель внедорожника Beijing BJ80 начнут продавать по предварительным заказам к концу мая текущего года.
Faktom 04:59
Общество

ВОЗ увидела снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19 в Москве

Всего в России подтвердились 87147 случаев заболевания COVID-19, из них 6198 — за последние сутки.
Известия 08:26
22
Общество

В Севастополе подтвердили пять новых случаев коронавируса

В Севастополе подтвердили пять новых случаев коронавируса. Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
Московский Комсомолец 25 апреля в 07:51
26
Политика

МИД Китая не имеет информации о здоровье Ким Чен Ына

Газета.Ru 08:04
5
Общество

«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме

Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:04
261
Политика

Путин: восстановление дорог в Приамурье завязло в процедурах

REGNUM 09:22
7
Происшествия

Еще два человека в Ростовской области умерли от коронавируса

Еще два человека умерли от коронавируса в Ростовской области. Новые случаи смертей выявили в Мартыновском и Волгодонском районах 27 апреля.
Московский Комсомолец 09:25
Общество

Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России

Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
1K
Здоровье

У саратовских медиков выявили наличие иммунитета к коронавирусу

В Саратовской области коронавирус выявлен у 17 медицинских работников.
Четвертая Власть 05:44
15
Игры

В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2

Sega бесплатно раздает стратегию Total War: Shogun 2 в Steam. Раздача началась 27 апреля и продлится до 1 мая.
Cyber.sports.ru 08:25
22
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
121
Технологии

Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска

Объяснили дешевизну многоразовых ракет бизнесмена Илона Маска, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:27
70
Общество

В Италии объявили о смягчении карантина с 4 мая

В понедельник, 27 апреля, стало известно, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о смягчении карантина в стране с 4 мая.
Форпост Северо-Запад 03:11
76
Политика

МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
112
Кино

Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru 01:17
1,3K
Спорт

Виктор Ан объявил о завершении карьеры

Газета.Ru 09:18
Общество

Путин поручил снизить первый взнос по ипотеке для семей с детьми

ТВ Центр 04:20
278
Общество

В новый КоАП включили ответственность за «поющих» по ночам собак

Москва, 26 апреля 2020, 23:34 — REGNUM Ответственность за нарушение тишины ночью расширят в будущем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
REGNUM вчера в 16:34
3,7K
Общество

Глава МЧС назвал ситуацию с природными пожарами в Сибири критической

По словам главы МЧС России Евгения Зиничева, в Сибири и на Дальнем Востоке России сложилась критическая ситуация с природными пожарами.
Московский Комсомолец 08:57
Политика

Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.
RT на русском 02:56
2K
Футбол

12 лет назад Дзагоев дебютировал в официальных матчах за ЦСКА

26 апреля 2008 года полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев провел первый официальный матч за команду.
Спорт-Экспресс вчера в 03:00
1
Общество

Россия оказалась четвертой в мире по расходам на оборону

По итогам 2019 года военные расходы РФ составили $65,1 млрд. Российская доля в общемировых тратах на оборону составила 3,4%.
Ruposters.ru 06:17
446
Общество

Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
421
Общество

Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам проработать возможность отмены ограничений для бизнеса, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 03:24
1,9K
Здоровье

Врач опроверг миф о специальных продуктах для защиты от коронавируса

Употребление витамина С не снижает рисков заражения коронавирусом и не предотвращает осложнений, заявил член комитета Совфеда по социальной политике, врач-хирург Юрий Архаров.
РИА Новости 09:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное