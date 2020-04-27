Общество
Народные новостиМишустин анонсировал принятие третьего антикризисного пакета поддержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о принятии нормативной базы мер поддержки экономики и россиян. Кабинет министров приступил к разработке третьего пакета поддержки экономики и россиян в условиях пандемии коронавируса.
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Общество
Лето 2020 года может войти в пятерку самых жарких в истории
Предстоящее лето, согласно прогнозам, может быть аномально жарким. Об этом заявил в понедельник глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
ТАСС 08:38
Общество
Министр просвещения признал, что школы не готовы к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете "Коммерсант" рассказал о трудностях перехода школ на дистанционное обучение.
РИА Новости 04:45
Политика
По-сталински верный шаг Путина
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
Русская народная линия 04:14
Происшествия
Экс-замминистра культуры Пирумову продлили на полгода домашний арест
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил домашний арест бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову.
RT на русском 09:02
Авто
Объявлены сроки старта продаж бюджетного аналога Mercedes-Benz G-Class
Обновленную модель внедорожника Beijing BJ80 начнут продавать по предварительным заказам к концу мая текущего года.
Faktom 04:59
Общество
ВОЗ увидела снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19 в Москве
Всего в России подтвердились 87147 случаев заболевания COVID-19, из них 6198 — за последние сутки.
Известия 08:26
Общество
В Севастополе подтвердили пять новых случаев коронавируса
В Севастополе подтвердили пять новых случаев коронавируса. Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
Московский Комсомолец 25 апреля в 07:51
Политика
МИД Китая не имеет информации о здоровье Ким Чен Ына
Газета.Ru 08:04
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:04
Происшествия
Еще два человека в Ростовской области умерли от коронавируса
Еще два человека умерли от коронавируса в Ростовской области. Новые случаи смертей выявили в Мартыновском и Волгодонском районах 27 апреля.
Московский Комсомолец 09:25
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Здоровье
У саратовских медиков выявили наличие иммунитета к коронавирусу
В Саратовской области коронавирус выявлен у 17 медицинских работников.
Четвертая Власть 05:44
Игры
В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2
Sega бесплатно раздает стратегию Total War: Shogun 2 в Steam. Раздача началась 27 апреля и продлится до 1 мая.
Cyber.sports.ru 08:25
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
Технологии
Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска
Объяснили дешевизну многоразовых ракет бизнесмена Илона Маска, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:27
Общество
В Италии объявили о смягчении карантина с 4 мая
В понедельник, 27 апреля, стало известно, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о смягчении карантина в стране с 4 мая.
Форпост Северо-Запад 03:11
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Спорт
Виктор Ан объявил о завершении карьеры
Газета.Ru 09:18
Общество
В новый КоАП включили ответственность за «поющих» по ночам собак
Москва, 26 апреля 2020, 23:34 — REGNUM Ответственность за нарушение тишины ночью расширят в будущем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
REGNUM вчера в 16:34
Общество
Глава МЧС назвал ситуацию с природными пожарами в Сибири критической
По словам главы МЧС России Евгения Зиничева, в Сибири и на Дальнем Востоке России сложилась критическая ситуация с природными пожарами.
Московский Комсомолец 08:57
Политика
Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.
RT на русском 02:56
Футбол
12 лет назад Дзагоев дебютировал в официальных матчах за ЦСКА
26 апреля 2008 года полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев провел первый официальный матч за команду.
Спорт-Экспресс вчера в 03:00
Общество
Россия оказалась четвертой в мире по расходам на оборону
По итогам 2019 года военные расходы РФ составили $65,1 млрд. Российская доля в общемировых тратах на оборону составила 3,4%.
Ruposters.ru 06:17
Общество
Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
Общество
Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам проработать возможность отмены ограничений для бизнеса, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 03:24
Здоровье
Врач опроверг миф о специальных продуктах для защиты от коронавируса
Употребление витамина С не снижает рисков заражения коронавирусом и не предотвращает осложнений, заявил член комитета Совфеда по социальной политике, врач-хирург Юрий Архаров.
РИА Новости 09:15