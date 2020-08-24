Мишустин анонсировал снижение ставки по образовательным кредитам

Ставка по образовательным кредитам будет снижена и составит 3%, а срок погашения займов — увеличен до 15 лет. Об этом 24 августа на совещании с вице-премьерами заявил глава правительства России Михаил Мишустин.