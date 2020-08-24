Мишустин анонсировал снижение ставки по образовательным кредитам
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Ставка по образовательным кредитам будет снижена и составит 3%, а срок погашения займов — увеличен до 15 лет. Об этом 24 августа на совещании с вице-премьерами заявил глава правительства России Михаил Мишустин.В источнике
С чего всё началось
Правительство правила предоставления господдержки образовательного кредитования, сообщил 24 августа премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами
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