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Мишустин анонсировал снижение ставки по образовательным кредитам

Ставка по образовательным кредитам будет снижена и составит 3%, а срок погашения займов — увеличен до 15 лет. Об этом 24 августа на совещании с вице-премьерами заявил глава правительства России Михаил Мишустин.В источнике
С чего всё началось
Правительство правила предоставления господдержки образовательного кредитования, сообщил 24 августа премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами
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Право.ру06:46
Подробнее о событии
РИА Новости

В России введут фиксированную ставку по образовательным кредитам

РИА Новости05:21
Коммерсантъ

В России установили льготную ставку 3% на образовательные кредиты

Коммерсантъ06:17
Интерфакс

Правительство РФ снизило ставку по образовательным кредитам до 3%

Интерфакс05:30
RT на русском

Правительство вводит льготные условия выдачи кредитов на образование

RT на русском05:23
Российская газета

Ставка на диплом

Российская газета12:00
Вести.Ru

В России появились льготные кредиты на образование под 3%

Вести.Ru05:15
Агентство Москва

Правительство РФ увеличило срок погашения образовательных кредитов до 15 лет

Агентство Москва05:06

Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ru11:22
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«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15

Лукашенко подписал указ о взаимном признании с РФ нарушений ПДД

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между Белоруссией и Россией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, — говорится на официальном сайте руководителя Белоруссии.
News.ru11:54

«Краснодар» подал жалобу на 11 судейских ошибок в матче против «Урала»

Напомним, игра четвертого тура РПЛ состоялась в Екатеринбурге и завершилась победой «Урала» со счётом 1:0.Как сообщает источник, «Краснодар» обратился в Судейско-экспертную комиссию и указал на 11 ошибочных, по мнению клуба, решений судьи.
Vprognoze.ru12:05

Американское СМИ обнаружило личные связи зятя Трампа с главой РФПИ

Издание Daily Best, со ссылкой на источники в Белом доме, сообщило о регулярных контактах и личных связях Джареда Кушнера - зятя и советника президента США Дональда Трампа - с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
Московский Комсомолец01:39
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В Москве задержали топ-менеджеров МАИ и бывшего замгендиректора «ИЛ»

Пресненский суд Москвы 22 августа заключил под стражу директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего заместителя генерального директора по проектированию — экс-начальника ОКБ ПАО «Ил» Андрея Новожилова.
РБК11:32
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