Правительство России готовит третий пакет мер поддержки экономики, заявил глава кабмина Михаил Мишустин. По его словам, он будет направлен на восстановление нормального ритма работы экономики. В связи с этим он попросил Минэкономразвития проработать все предложения и 30 апреля представить их.

Здоровье Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. 174

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 4

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,9K

Политика В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане. 76

Общество Академик назвал срок окончания пандемии коронавируса в России Ждать осталось недолго По мнению заведующего кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, председателя Российского респираторного общества, главного терапевта Минздрава Александра Чучалина, в России пандемия коронавируса может закончиться в середине июня. 673

Общество В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 53

Экономика Саратовское МЭР планирует ввести специальный налоговый режим По словам господина Муравьева, поправки коснутся регионального закона об установлении дифференцированной налоговой ставки для субъектов предпринимательства, работающих по УСН. 1

Общество Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года. 1,2K

Общество Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». 432

Общество Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий. 97

Общество В Севастополе продлили режим повышенной готовности до лета Севастополь, 27 апреля 2020, 16:50 — REGNUM Власти Севастополя продлили режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до конца мая. 4

Общество Почти 900 российских военных заражены коронавирусом По информации Минобороны, в результате сплошного тестирования военнослужащих в течение марта-апреля выяснилось, что 874 российских военных заражены. 1,2K