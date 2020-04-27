Общество
Московский КомсомолецМишустин анонсировал третий пакет мер поддержки экономики
Правительство России готовит третий пакет мер поддержки экономики, заявил глава кабмина Михаил Мишустин. По его словам, он будет направлен на восстановление нормального ритма работы экономики. В связи с этим он попросил Минэкономразвития проработать все предложения и 30 апреля представить их.
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Правительство подготовило третий пакет антикоронавирусной помощи экономике
Московский Комсомолец10:19
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Общество
Российские регионы начали массово вводить масочный режим
Масочный режим был введен в нескольких российских регионах в понедельник, 27 апреля. Информацию об этом публикует РИА Новости.
Lenta.ru 07:36
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
Происшествия
В Волгограде в автомобиле взорвалась ручная граната
По предварительной информации, один человек погиб при взрыве ручной гранаты в машине в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.
РИА Новости 12:22
Религия
Патриарх Кирилл обязал духовенство соблюдать меры против коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обязал духовенство строго выполнять указания по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:17
Кино
LEGO The Lord of the Rings и LEGO The Hobbit вновь можно купить в Steam
В консольных цифровых магазинах PlayStation и Xbox проекты пока недоступны, и неизвестно, появятся ли они там вообще.
Игромания.ру 08:40
Общество
Ректор ВШЭ увидел новую реальность в мировой экономике
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьмилов увидел новую реальность в мировой экономике.
Деловое.ТВ 09:55
Наука
На набор веса и похудение могут влиять запахи
Ученые провели исследование и установили запахи, которые активизируют нервные клетки, управляющие обменом жиров.
Live24 01:48
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Общество
Главврач Коммунарки отреагировал на слухи о массовом увольнении
Информация о массовом увольнении медперсонала в больнице №40 в Коммунарке не подтвердилась: по словам главврача медучреждения Дениса Проценко, ни один из сотрудников не покинул госпиталь с начала работы.
Газета.Ru 10:50
Наука
В МГУ создали биопротез сердечного клапана
"Наноалмаз на поверхности биоткани создает пленку, которая придает материалу дополнительную прочность, при этом сохраняет его упругость и S-образную форму кривой напряжение – деформация, что важно при разработке биосовместимых материалов", - приводит пресс-служба комментарий одного из авторов патента, доцента кафедры радиохимии МГУ, кандидата химических наук Марии Чернышевой.
РИА Новости 07:23
Технологии
Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска
Объяснили дешевизну многоразовых ракет бизнесмена Илона Маска, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:27
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
Капитан дальнего плавания оценил маршрут «Академика Черского»
Аргументы недели вчера в 11:59
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
Политика
Путин высказался о мозаике со своим изображением в храме Минобороны
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение увековечить его образ в мозаике в строящемся в Подмосковье главном храме Вооруженных сил России.
Блокнот.ру вчера в 12:30
Общество
Власти Москвы объяснили аннулирование некоторых цифровых пропусков
Часть цифровых пропусков в Москве была аннулирована после проверки, а не в результате сбоя.
Известия 10:14
Игры
Разработчики Days Gone ищут специалистов для создания ААА-игры
Bend Studio, отметившаяся в прошлом году релизом Days Gone, ищет разработчиков, которые будут трудиться над секретной ААА-игрой.
3DNews 06:39
Общество
Минобороны объявило о досрочном завершении учебы в военных вузах
Министр обороны Сергей Шойгу принял решение досрочно завершить учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны.
РБК 11:54
Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:37
Общество
В Саратовской области пациент с коронавирусом покончил с собой
Готовившийся к выписке из стационара пациент с коронавирусной инфекцией покончил с собой в Саратовской области, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
РИА Новости 11:16
Здоровье
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости вчера в 19:17
Общество
В Минприроды РФ предупредили о рисках рекордной жары летом 2020 года
Предстоящее лето, согласно прогнозам, может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Интерфакс 08:07
Наука
Немецкий вирусолог сказал, у кого может быть иммунитет к коронавирусу
Во время нового исследования немецкие вирусологи пришли к выводу, что люди, переболевшие какой-либо из форм коронавируса ранее, имеют больше шансов не заразиться COVID-19.
МедиаПоток 25 апреля в 03:50
Здоровье
Коронавирус зафиксирован во всех районах Пензенской области
В Пензенской области не осталось ни одного района, который был бы неэндемичен по коронавирусной инфекции.
Smi58.ru 04:26
Здоровье
Россиян предупредили о поражении внутренних органов из-за коронавируса
Коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также вызывает спутанность сознания и приводит к потере обоняния.
Lenta.ru 10:23
Экономика
Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой»
Крупнейшие операторы оценивали затраты на исполнение «закона Яровой» в 40–50 млрд руб. за пять лет на каждого.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Общество
В Совфеде проверят действия сенатора Нарусовой на конфликт интересов
Москва, 27 апреля 2020, 17:55 — REGNUM В Совете Федерации рассмотрят действия сенатора Людмилы Нарусовой (Тува) не предмет конфликта интересов и превышения должностных полномочий в связи с ее письмом на имя главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, в котором она просит защитить бизнес ее дочери, телеведущей и бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак.
REGNUM 10:55
Культура
Объявлены имена финалистов шоу «Маска»
Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY).
Российская газета 11:47