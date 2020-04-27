Общество
Московский КомсомолецМишустин анонсировал третий пакет мер поддержки экономики
Правительство России готовит третий пакет мер поддержки экономики, заявил глава кабмина Михаил Мишустин. По его словам, он будет направлен на восстановление нормального ритма работы экономики. В связи с этим он попросил Минэкономразвития проработать все предложения и 30 апреля представить их.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство подготовило третий пакет антикоронавирусной помощи экономике
Московский Комсомолец10:19
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Общество
Брянщину в борьбе с коронавирусом назвали эффективным регионом
Экспертный институт социальных исследований составил рейтинг регионов России по эффективности борьбы с коронавирусом.
БрянскToday 12:36
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК 07:50
Политика
Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая.
RT на русском 12:03
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению
По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос 05:15
Общество
ГИБДД ужесточит режим въезда в Ивановскую область
ГИБДД ужесточит режим въезда в Ивановскую область. Новшество будет действовать с 29 апреля до особого распоряжения.
Известно.ру 08:37
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 12:39
Политика
Посольство опровергло сообщения о покушении на чешских политиков
Посольство России в Чехии отвергло информацию еженедельника Respekt, в которой российская сторона фактически обвиняется в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков, говорится в комментарии диппредставительства РФ в Праге, опубликованном в Facebook.
РИА Новости 11:36
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 25 апреля в 13:07
Армия и оружие
Пентагон приступает к созданию противоракеты нового поколения
Агентство по противоракетной обороне США (MDA) опубликовало запрос на предложение о противоракете нового поколения (Next-Generation Interceptor, NGI).
Газета.Ru 07:48
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 10:31
Религия
В РПЦ ввели систему церковных наказаний за нарушение карантина
Как сообщает «Интерфакс», особое распоряжение подписал Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
BFM.ru 12:49
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
Россиян предложили штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщил Минюст, штрафовать будут в том числе за лающую собаку и неисправную автомобильную сигнализацию.
Москва 24 вчера в 19:20
Общество
Полицейских обяжут контролировать эмоции и избегать предметов роскоши
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел России.
Коммерсантъ 11:17
Политика
ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию
Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа.
РБК 07:37
Общество
Фролов назвал отношение правительства РФ к народу «наплевательским»
Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов жестко раскритиковал действия правительства по отношению к народу на фоне пандемии коронавируса.
ProstoProSport 06:11
Общество
Ершовский район закрыли на карантин из-за коронавируса
Ранее на карантин закрыли город Ершов, а позднее - Балтайский район.
Регион 64 12:28
Общество
Капитан дальнего плавания оценил маршрут «Академика Черского»
Аргументы недели вчера в 11:59
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Общество
ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве
В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
Авто
Эксперты дали советы, как выбирать шины
SpeedMe 25 апреля в 04:42
Общество
Глава Роспотребнадзора посоветовала готовиться к «новой нормальности»
Ранее эксперты предсказали появление в России из-за коронавируса нового может режима работы - неполной дистанционной занятости.
Труд 06:26
Шоу-бизнес
16-летняя дочь Юлии Меньшовой растет копией отца, считают в Сети
Юлия Меньшова вместе с супругом Игорем Гординым растит двоих детей – сына Андрея и дочь Таисию.
MedikForum.ru 06:05
Происшествия
В Волгограде сработало взрывное устройство в машине
Российская газета 12:40
Общество
Половина петербуржцев являются бессимптомными носителями коронавируса
Около половины больных с подтверждённым COVID-19 в Петербурге не имеют выраженных симптомов заболевания.
78.ru 09:11
Политика
Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
Экономика
«Северсталь» подала в суд на Росрезерв за задержку оплаты поставок
В материалах суда детали споров не раскрыты. В «Северстали» пояснили, что иски касаются задержек оплаты по контрактам на поставку сырья.
РБК 10:17