Общество
РЕН ТВКабмин готовит третий пакет мер по восстановлению экономики
Правительство готовит третий пакет мер по восстановлению экономики, его представят уже 30 апреля. Об этом сегодня на заседании с вице-премьерами заявил премьер Михаил Мишустин. Он также поручил подготовить предложения касательно постепенного снятия ограничений для некоторых организаций.
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Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров
Риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, в ряде регионов Дальнего Востока и Сибири обстановка уже достаточно сложная, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:24
Общество
Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
Политика
Япония запретила въезд в страну из России
Токио, 27 апреля 2020, 07:00 — REGNUM Япония расширила список стран, из которых запрещен въезд на японскую территорию, еще на 14 государств, включая Россию, Украину и Белоруссию.
REGNUM 00:00
Общество
Джонсон не подтвердил скорое ослабление карантина в Британии
Карантин был введен в Британии 23 марта. Пока Джонсон находился в больнице, меры были продлены до 7 мая.
Росбалт 06:59
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Общество
В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Общество
Академик РАН назвал срок завершения вспышки коронавируса в России
Распространения в России заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, может завершиться в середине июня, заявил завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, председатель Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин 26 апреля в эфире телеканала «Россия-1».
ИА Красная Весна вчера в 15:40
Общество
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил метания и постоянную смену курса российского судна «Академик Черский», способного завершить строительство газопровода «Северный поток-2», стремлением избежать санкций США.
Lenta.ru 04:16
Гаджеты
AMD внедрит поддержку DDR5 в потребительском сегменте в 2022 году
Скорее всего, флагманские настольные процессоры AMD образца 2022 года будут использовать архитектуру Zen 4. Попутно предусматривается врождённая поддержка интерфейса USB 4.0.
3DNews 02:50
Энергетика
Импорт нефти в Китай из России в марте вырос на 31%
"В марте импорт сырой нефти в Китай из Саудовской Аравии, крупнейшего поставщика, упал на 1,6% по сравнению с прошлым годом, в то время как закупки у России, второго по величине поставщика, выросли на 31%", — говорится в сообщении.
ПРАЙМ 02:42
Общество
По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
Футбол
«Наполи» ради покупки Азмуна продаст другого футболиста
Итальянский «Наполи» всерьёз рассчитывает летом приобрести 25-летнего иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна.
78.ru 07:31
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина просит Бари Алибасова вернуть ей квартиру
В прошлом году Лидия Николаевна переоформила на своего супруга квартиру в Новой Москве площадью 50 квадратных метров, а также свою долю на авторские права её покойного мужа — писателя и режиссера Василия Макаровича Шукшина.
SM News 05:30
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Доверяют Мишустину 52,1% участников исследования - второй результат среди политиков России после президента Владимира Путина (69,8%).
Накануне.Ru вчера в 20:43
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники
Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС 25 апреля в 16:42
Происшествия
В Воронеже коронавирус выявили у 26 медиков больницы «Электроника»
Воронеж, 27 апреля 2020, 14:36 — REGNUM 41 случай заражения коронавирусом подтверждён в БСМП Воронежа №10 (больница «Электроника»), в числе инфицированных 26 работники отрасли здравоохранения.
REGNUM 07:36
Кино
Опубликовано фото Доктора Стрэнджа в броне Железного человека
В Сети опубликовано фото, на котором Доктор Стрэндж представлен в костюме Железного человека.
Российская газета 06:35
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты снятия ограничений для бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил в ближайшие дни подготовить предложения о постепенной отмене введенных ранее ограничений работы индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 04:48
Экономика
ЦБ предложил освободить россиян от расходов на страхование по ипотеке
Центробанк предложил освободить россиян от расходов на страхование рисков по ипотеке. Регулятор хочет переложить эти расходы на банки.
Коммерсантъ 07:44
Религия
На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
Общество
У пяти севастопольцев обнаружили коронавирус
Севастополь, 27 апреля 2020, 14:07 — REGNUM У пяти жителей Севастополя подтвердили заражение коронавирусной инфекцией.
REGNUM 07:07
Происшествия
В Саратовской области покончил с собой пациент с коронавирусом
В минувшие выходные в Саратовской области покончил с собой человек, у которого был диагностирован коронавирус.
FreeNews-Volga 05:38
Политика
Путин выступит с новым обращением по ситуации с коронавирусом
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 26 апреля зафиксировали 73 новых случая коронавируса.
Кубань 24 02:44
Наука
Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде
Группа ученых из Швеции, Аргентины и Швейцарии обнаружила фрагменты скелета лягушки, которая обитала на территории Антарктиды миллионы лет назад.
Известия 25 апреля в 20:02
Происшествия
В Москве задержали компанию пьяных нарушителей самоизоляции
Полицейские задержали на юге Москвы четырех человек, нарушивших режим самоизоляции и оказавших сопротивление стражам порядка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 03:48
Общество
Россия не станет платить Британии 76 млн рублей по делу Смычковского
Британский суд намерен взыскать с России £830 тысяч (76,2 млн рублей по курсу ЦБ) в качестве компенсации бизнесмену Дмитрию Смычковскому.
News.ru 01:37
Общество
Алтайский край закроют границы с соседними регионами
В Алтайском крае вводят пропускной режим на границах с другими регионами, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:38