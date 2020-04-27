Правительство России готовит третий пакет мер поддержки экономики, заявил глава кабмина Михаил Мишустин. По его словам, он будет направлен на восстановление нормального ритма работы экономики. В связи с этим он попросил Минэкономразвития проработать все предложения и 30 апреля представить их.

Политика Песков: решение по самоизоляции примут на основе текущей динамики Решение по вопросу самоизоляции россиян предстоит принять на основе текущей динамики, какие-то далеко идущие планы строить рано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 218

Общество Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса Уточняется, что речь идет о предложении по поэтапной отмене ограничений для индивидуальных предпринимателей.

Происшествия В Тамбовской области выявили 61 новый случай заражения коронавирусом Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 61 пациента в Тамбовской области, общее число заболевших достигло 460, выздоровели 50, сообщает администрация региона. 54

Общество Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года. 352

Путешествия Турция ожидает иностранных туристов с конца августа Турция ожидает иностранных туристов не раньше августа 2020 года, сообщает АТОР со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя. 42

Общество Возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России назвали в РАН Как сообщает РИА Новости, в эфире программы телеканала «Россия 1» - «Вести недели» с ведущим Дмитрием Киселевым - академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин заявил, что какие-то финальные этапы эпидемии мы все можем увидеть только к июню этого года. 652

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