Общество
Московский КомсомолецМишустин анонсировал третий пакет мер поддержки экономики
Правительство России готовит третий пакет мер поддержки экономики, заявил глава кабмина Михаил Мишустин. По его словам, он будет направлен на восстановление нормального ритма работы экономики. В связи с этим он попросил Минэкономразвития проработать все предложения и 30 апреля представить их.
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Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Политика
Песков: решение по самоизоляции примут на основе текущей динамики
Решение по вопросу самоизоляции россиян предстоит принять на основе текущей динамики, какие-то далеко идущие планы строить рано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:34
Общество
«АвтоВАЗ» остановит производство до 18 мая
Руководство «АвтоВАЗа» приняло решение остановить конвейер с 29 апреля до 18 мая включительно.
Национальная служба новостей 06:38
Общество
Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса
Уточняется, что речь идет о предложении по поэтапной отмене ограничений для индивидуальных предпринимателей.
Моя Москва.онлайн 04:40
Происшествия
В Тамбовской области выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 61 пациента в Тамбовской области, общее число заболевших достигло 460, выздоровели 50, сообщает администрация региона.
РИА Новости 03:19
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец 25 апреля в 17:18
Футбол
Акинфеев признан самым преданным футболистом топ-10 лиг Европы
Немецкий портал Transfermarkt.de классифицировал самых преданных игроков своих клубов в десяти крупнейших европейских футбольных лигах.
Evo-rus.com 25 апреля в 11:37
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
Путешествия
Турция ожидает иностранных туристов с конца августа
Турция ожидает иностранных туристов не раньше августа 2020 года, сообщает АТОР со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Газета.Ru 06:41
Общество
Возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России назвали в РАН
Как сообщает РИА Новости, в эфире программы телеканала «Россия 1» - «Вести недели» с ведущим Дмитрием Киселевым - академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин заявил, что какие-то финальные этапы эпидемии мы все можем увидеть только к июню этого года.
Live24 01:24
Политика
Россиянам не видать денег, пока они не полюбят Дмитрия Медведева
Доверие граждан к Дмитрию Медведеву начало активно снижаться сразу после его отставки с поста председателя правительства, которая последовала за историческим посланием президента Федеральному собранию, где было объявлено о конституционной реформе.
Свободная Пресса 05:37
Здоровье
В Магадане умерли 2 человека с коронавирусом
Губернатор Магаданской области Сергей Носов записал видеообращение, в котором сообщил о смерти двух заболевших коронавирусом в регионе.
Весьма 06:13
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники
Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС 25 апреля в 16:42
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
Российская газета вчера в 23:00
Религия
На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
Общество
В Татарстане выявили 70 новых случаев коронавируса
Оперштаб Татарстана по борьбе с коронавирусом сообщил о 70 новых случаев заражения. 11 случаев являются завозными, остальные – контактными.
Коммерсантъ Казань 04:18
Здоровье
Глава Бурятии обвинил во вспышке коронавируса медиков
Горбольница №4 находилась на карантине с начала апреля, после того как из нее в Республиканскую инфекционную больницу поступила пациентка с коронавирусом.
Vademecum 01:03
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:04
Игры
В сеть попали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2
На YouTube опубликовали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2. Спустя несколько минут ролики были удалены по жалобе правообладателя.
Cyber.sports.ru 02:01
Культура
Анатолий Цой победил на шоу «Маска»
Ранее председатель жюри Филипп Киркоров предполагал, что под маской находится Никита Пресняков, однако примерно в середине сезона члены жюри начали подозревать, что там может скрываться и Анатолий Цой, так как по подсказкам многое указывало именно на него.
Popcake 03:14
Общество
В Самарской области число зараженных коронавирусом превысило 200
Диагноз «коронавирусная инфекция» в Самарской области поставлен 209 людям, 25 апреля сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.
ИА Красная Весна 25 апреля в 16:02
Кино
КиноПоиск HD покажет документальное кино мира вместе с Beat Film Festival
Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD покажет лучшие образцы документального кино в рамках партнерства с кинофестивалем Beat Film Festival, который пройдет в Москве с 21 июля по 2 августа.
КиноПоиск 06:10
Политика
В Кремле ответили на расследование о сотруднике российских спецслужб в Чехии
Расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru 05:42
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Экономика
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru вчера в 07:49
Религия
Челябинская епархия с 29 апреля закрывает храмы для прихожан
Некоторые богослужения, включая вечерние службы, по решению митрополита, в храмах области не проводили уже после Пасхи, с 20 апреля.
Эхо Москвы в Челябинске 04:43
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина написала открытое письмо своему мужу
RuNews24.ru вчера в 18:20
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53