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Мишустин анонсировал выплаты 5 млрд рублей проблемным регионам

Десять самых проблемных российских регионов получат из федерального бюджета по 5 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Эти деньги до 2024 года будут перечислены субъектам РФ, для которых разработаны индивидуальные программы, и пойдут на их социально-экономическое развитие.В источнике
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Комсомольская правда

Проблемным регионам России выделят по 5 млрд рублей на развитие

Комсомольская правда09:47
Росбалт

Проблемным регионам дадут миллиарды рублей на развитие

Росбалт08:04
Народные новости

Мишустин заявил, что наиболее проблемные регионы РФ получат по 5 млрд рублей до 2024 года

Народные новости07:09
ФАН

Правительство выделит на развитие проблемных российских регионов по 5 млрд рублей

ФАН07:23
REGNUM

Правительство РФ поможет Марий Эл улучшить транспортную инфраструктуру

REGNUM07:10
Rambler News Service

Проблемные российские регионы получат по 5 млрд рублей до 2024 года

Rambler News Service07:28
ТАСС

До 2024 года проблемные регионы получат по 5 млрд рублей на развитие

ТАСС06:43
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Карпович может сняться в «Мажоре» с Прилучным вместо Разумовской

Звезда юмористического сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович возможно появится в четвертом сезоне популярного сериала "Мажор", где в главной роли снимается ее новый возлюбленный Павел Прилучный.
iReactorвчера в 07:22
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Телескоп VLT сделал самое красивое фото «космической бабочки»

Очень большой телескоп (VLT) Европейской Южной Обсерватории (ЕSО) в Чили получил новое изображение газовой туманности NGC 2899, своей симметричностью, игрой цвета и сложной внутренней структурой напоминающей порхающую в ночном небе разноцветную бабочку.
РИА Новости09:47
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

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Вести.Ruвчера в 12:27
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Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября

Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.
Live24вчера в 07:48
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