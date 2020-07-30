Экономика
Экономика сегодняМишустин анонсировал выплаты 5 млрд рублей проблемным регионам
Десять самых проблемных российских регионов получат из федерального бюджета по 5 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Эти деньги до 2024 года будут перечислены субъектам РФ, для которых разработаны индивидуальные программы, и пойдут на их социально-экономическое развитие.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:36, Ашберн
Происшествия
Суд оставил Ефремова под домашним арестом до следующего года
Пресненский суд Москвы продлил до 22 января следующего года домашний арест актеру Михаилу Ефремову в рамках дела о ДТП со смертельным исходом, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
РИА Новости 09:26
Наука
На умственные способности детей обучение музыке не влияет
Международная группа ученых из Японии и Великобритании провела исследование, в ходе которого установила, что обучение музыке не оказывает положительного влияния на когнитивные навыки детей.
Live24 03:33
Политика
Посол РФ заявил, что задержанные в Белоруссии россияне следовали в третью страну
Задержанные в Белоруссии россияне следовали в третью страну, заявил посол РФ.
ТАСС 10:22
Политика
Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией
Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
ТАСС 09:56
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Здоровье
В Тверской области обновлен автопарк скорой помощи и МЧС
Tverigrad.ru 08:02
Экономика
Сбербанк назвал регионы-лидеры по отказу от наличных
Карелия стала лидером среди российских регионов по доле безналичных платежей, следует из рейтинга Сбербанка за второй квартал 2020 года, который составили аналитики лаборатории «СберДанные» и оператор фискальных данных «Платформа ОФД».
РБК 08:26
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
Политика
В МИД России заявили, что перемирие в Донбассе в целом соблюдается
Режим перемирия на линии разграничения в Донбассе пока соблюдается.
ТАСС 08:50
Политика
Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экологической ситуации в Усолье-Сибирском поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в городе, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:18
Гаджеты
Sapphire выпустила сравнительно доступную Radeon RX 5700 XT Pulse BE
Что интересно, в отличие от вышедшей ранее Radeon RX 5600 XT Pulse BE, компания Sapphire сохранила оригинальные размеры Radeon RX 5700 XT Pulse у модели BE.
3DNews 09:13
Наука
Инфекционисты нашли способ справиться с COVID-19 за 25 секунд
По результатам эксперимента выяснилось, что при дозе УФ-C в пять миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение SARS-CoV-2 снизилось на 99 процентов за шесть секунд, а при дозе в 22 миллиджоуля за 25 секунд от коронавируса не осталось ни следа.
Российская газета 04:41
Общество
Раскрыты зарплаты ведущих и участников «Дома-2»
Раскрыты зарплаты участников и ведущих реалити-шоу «Дом-2».
Lenta.ru вчера в 20:15
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Общество
Главы Facebook, Apple и Google ответили на вопросы Конгресса о Китае
Главы корпораций Facebook, Apple и Google ответили во время слушаний в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета палаты представителей Конгресса США на вопросы о том, крадут ли власти Китая технологии у американского бизнеса.
Газета.Ru 01:34
Общество
Роман «Мастер и Маргарита» назван самым читаемым в российских колониях
Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» является самой популярной книгой в российских колониях.
Аргументы и Факты 06:08
Общество
Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Футбол
В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА
В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Lenta.ru 08:21
Футбол
Переговоры тер Штегена с «Барселоной» осложняют предложения от «Баварии» и «Челси»
Отмечается, что переговоры осложняет тот факт, что у тер Штегена есть два предложения от европейских клубов.
Чемпионат 10:00
Общество
Минздрав Турции допустил введение новых ограничений из-за COVID-19
В Турции в связи с ростом числа случаев коронавируса в центральных и восточных районах страны могут ввести новые ограничительные меры.
Известия вчера в 11:42
Здоровье
Врач назвал восемь первых признаков онкологии
По мнению врачей, вовремя распознать патологию можно по восьми признакам, которые являются своего рода сигналами опасного заболевания.
News.ru 07:52
Политика
Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной
Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru 10:21
Шоу-бизнес
Ивлеева купила спорткар за 20 миллионов рублей
В своем Инстаграм Настя поделились с подписчиками новостью о покупке роскошного автомобиля Lamborghini Aventador в цвете металлик с желтыми полосками, стоимость которого составляет минимум 19 млн рублей.
Evo-rus.com 03:59
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Артемом Дзюбой
Газета.Ru 08:07
Общество
В России определили срок гибели коронавируса COVID-19 в воде
В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что коронавирус в течение 24 часов погибает в воде, которая имеет комнатную температуру.
МедиаПоток 01:01
Политика
Евросоюз не намерен открывать границы для россиян до конца августа
Наоборот, Брюссель рассматривает вариант расширить список стран, которым временно будет запрещен въезд в ЕС.
Evo-rus.com 09:09