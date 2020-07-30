Десять самых проблемных российских регионов получат из федерального бюджета по 5 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Эти деньги до 2024 года будут перечислены субъектам РФ, для которых разработаны индивидуальные программы, и пойдут на их социально-экономическое развитие.

Происшествия Суд оставил Ефремова под домашним арестом до следующего года Пресненский суд Москвы продлил до 22 января следующего года домашний арест актеру Михаилу Ефремову в рамках дела о ДТП со смертельным исходом, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая. 471

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Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2K

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