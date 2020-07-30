Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняМишустин анонсировал выплаты 5 млрд рублей проблемным регионам

Десять самых проблемных российских регионов получат из федерального бюджета по 5 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Эти деньги до 2024 года будут перечислены субъектам РФ, для которых разработаны индивидуальные программы, и пойдут на их социально-экономическое развитие.
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Проблемным регионам России выделят по 5 млрд рублей на развитие

Комсомольская правда09:47

Проблемным регионам дадут миллиарды рублей на развитие

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Мишустин: Проблемные регионы до 2024 года получат по 5 млрд рублей на развитие

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Народные новости07:09

Проблемные российские регионы получат по 5 млрд рублей до 2024 года

Rambler News Service07:28

До 2024 года проблемные регионы получат по 5 млрд рублей на развитие

ТАСС06:43
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