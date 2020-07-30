Экономика
Экономика сегодняМишустин анонсировал выплаты 5 млрд рублей проблемным регионам
Десять самых проблемных российских регионов получат из федерального бюджета по 5 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Эти деньги до 2024 года будут перечислены субъектам РФ, для которых разработаны индивидуальные программы, и пойдут на их социально-экономическое развитие.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:43, Ашберн
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
Происшествия
В России двойное убийство 40 ударами ножом назвали самообороной
В Чите 40 смертельных ножевых ударов, которые местный житель нанес двум мужчинам, назвали самообороной. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 11:22
Общество
В России начали выдавать водительские права нового образца
Российские автомобилисты начали получать водительские удостоверения нового образца.
Известия 10:42
Происшествия
31-летний башкир жестоко убил жену на глазах у дочерей и прохожих
В Челябинской области 31-летний житель башкирского села Новобелокатай Александр Алексеев жестоко расправился с женой Оксаной на глазах у дочерей.
Газета.Ru 06:10
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru 07:18
Общество
ФСБ задержала заподозренного в получении взятки в виде новой Audi Q7 депутата
По данным следствия, Коваль получил в качестве вознаграждения новый автомобиль Audi Q7 и несколько миллионов рублей.
Lenta.ru 11:16
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Происшествия
Суд в Москве продлил срок домашнего ареста Ефремова на 6 месяцев
Российская газета 10:09
Футбол
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с Рибалтой
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак может покинуть команду до начала чемпионата.
Евро-футбол.ру 10:29
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Общество
В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
Наука
В Японии выявили связь между смехом и здоровьем в старости
Специалисты из Университета Нагоя (Япония) обнаружили зависимость между здоровьем иммунной системы в старости и частотой смеха.
ToDay News Ufa 10:12
Авто
Volkswagen в РФ привезет новый компактный кроссовер
Новый компактный кроссовер Volkswagen Tarek/Tharu, который уже в ближайшие год-два должен приехать в Россию, вышел на тесты в Аргентине.
Автоновости дня 04:43
Происшествия
Предъявлено обвинение застрелившему 30-летнего калининградца в парке
По версии следствия, вечером 24 апреля 2020 года в парке в районе улицы Нансена в областном центре обвиняемый застрелил 30-летнего мужчину.
Русский Запад 09:56
Политика
Трамп предложил отложить выборы президента США
Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переносе очередных выборов главы государства, назначенных на 3 ноября 2020 года.
РБК 09:17
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
Общество
Собянин заявил, что День города в Москве находится под вопросом
Московский мэр Сергей Собянин в четверг, 30 июля, заявил, что День города в Москве пока под вопросом из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Комсомольская правда 10:39
Политика
Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты в минский парк
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отказалась от участия в теледебатах в отсутствие действующего главы государства и предложила Александру Лукашенко провести дебаты в формате "один на один" в минском парке Дружбы народов.
ТАСС 10:41
Общество
ФБК сообщил о недвижимости семьи врио главы Хабаровского края
АН Между строк 07:35
Космос
Ученые в США подтвердили теорию Большого отскока Вселенной
Evo-rus.com 09:42
Политика
ЕС ввел санкции против России, Китая и КНДР за кибератаки
Евросоюз обвинил Россию, Китай и Северную Корею в кибератаках и ввел санкции.
BFM.ru 10:42
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме с одобрением отнеслись к идее продления выплаты детских пособий на август.
ToDay News Ufa 03:14
Политика
Путин поручил срочно изолировать промплощадку в Усолье-Сибирском
Путин потребовал срочно изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском.
ИА Красная Весна 07:47
Происшествия
Полиция Петербурга кровожадно настаивает перед судом: стритрейсер Борщ должен стать максимальным пешеходом
По информации «Фонтанки», к 30 июля в судебный участок № 160 поступили материалы на 32-летнего петербуржца Максима Глухих, более понятного для города под ником Макс Борщ.
Фонтанка.Ру 11:28
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41