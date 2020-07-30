Экономика
Rambler News ServiceПроблемные российские регионы получат по 5 млрд рублей до 2024 года
Российские регионы, в которых ситуация с коронавирусом наиболее сложная, получат по 5 млрд рублей до 2024 года для восстановления экономики и улучшения условий жизни людей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
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Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что наиболее проблемные регионы до 2024 года получат по 5 млрд рублей на социально-экономическое развитие.ТАСС06:43
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:14, Ашберн
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Цюрих, Швейцария, 30 июля 2020, 17:14 — REGNUM Прокуратура Швейцарии инициировала расследование против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
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Футбол
Футболист «Химок» Аршак Корян будет выступать за сборную Армении
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Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
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В облаке Google теперь можно бесплатно хранить бэкапы Android и iPhone
Функция сохранения резервной копии iPhone и Android-девайсов теперь совершенно бесплатная для пользователей программы Google One, вне зависимости того, есть ли у них премиум-подписка или нет.
Дни24 12:31
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Главная соперница Лукашенко поделилась мнением о белорусизации и русском языке
Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Ленте.ру» поделилась мнением о белорусизации и русском языке.
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В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Футбол
«Сочи» предлагал Кокорину 1,5 млн евро в год и бонусы
Кокорин отклонил предложение и решил перейти в «Спартак», где ему предложили более высокую зарплату.
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Космос
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News.ru 11:48
Политика
Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что создание свободной экономической зоны в Донбассе может способствовать решению конфликта в регионе.
РИА Новости 08:35
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Трамп усомнился в необходимости защищать Германию от России
Президент США Дональд Трамп выразил недоумение, почему Соединенные Штаты должны защищать Германию от России.
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Fairy Tail вышла, но игроки от неё не в восторге
Игромания.ру 12:59
Футбол
Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
Vprognoze.ru 02:20
Футбол
Консорциум из Саудовской Аравии отказался от покупки «Ньюкасла»
Консорциум, принадлежащий семье короля Саудовской Аравии, отказался от покупки "Ньюкасла".
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Второе дополнение для The Outer Worlds называется Murder on Eridanos
Неделю назад Microsoft анонсировала сюжетные дополнения для The Outer Worlds, сосредоточившись на первом — Peril on Gorgon.
Игромания.ру 11:06
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Власти Чечни ужесточили масочный режим для жителей республики
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Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ вчера в 19:54
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Подводный танк Т-72Б3 поразил аргентинцев
Журналистов аргентинской газеты Clarin удивило прохождение российским танком Т-72Б3 водной преграды глубиной пять метров.
Утро.ru 04:02
Происшествия
В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков
РИА Новости вчера в 05:00
Финансы
Мосбиржа 24 августа начнет торги акциями иностранных эмитентов
Московская биржа 24 августа начнет торги акциями иностранных эмитентов - инвесторам станут доступны сделки с 20 бумагами компаний, входящими в индекс S&P 500, говорится в сообщении биржи.
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В Северной Осетии для граждан старше 65 лет будут привлекать частные медучреждения
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15-й Регион (Северная Осетия) 11:52
Футбол
«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августа
Окончательно стало известно, как будет проходить первый тур Тинькофф РПЛ в 2020/21. Все матчи пройдут за 4 дня — с 8 по 11 августа.
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