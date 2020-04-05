Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал новые поручения
 по итогам совместного заседания президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции 3 апреля.
ТАСС07:44

Подробнее о событии

Мишустин дал новые поручения в связи с коронавирусом

Московский Комсомолец07:41

Мишустин дал новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом

РБК09:36

Мишустин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

Коммерсантъ07:53

Премьер дал ряд поручений в связи с коронавирусом

Вести.Ru07:49

Мишустин дал новые поручения для борьбы с коронавирусом

РИА Новости09:46

Мишустин поручил перевести пациентов из перепрофилируемых из-за COVID-19 больниц

Интерфакс07:33

Новые поручения Мишустина, направленные на борьбу с коронавирусом

ТАСС07:44
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Общество

Еще два человека с коронавирусом умерли в Москве

В Москве в субботу, 4 апреля, умерли еще два человека, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru вчера в 14:32
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.
RT на русском 09:34
Авто

В Сети появились первые изображения новой «Волги» на базе Aurus

Недавно стало известно, что автомобиль выйдет в свет, и он будет премиальным, построенным на базе Aurus Senat.
RuNews24.ru 02 апреля в 03:35
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах

В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
9111.ru 03 апреля в 14:03
Общество

Названы 6 регионов России без коронавируса

В России остаются шесть субъектов РФ, в которых нет ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом.
Московский Комсомолец 06:55
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС 07:23
Происшествия

Дом в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв газа, будут восстанавливать

Жилой дом в Орехово-Зуеве, где в субботу произошел взрыв бытового газа, решили восстанавливать.
ТАСС 08:25
Общество

Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки

«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
ФАН 03 апреля в 11:49
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 8000 человек

Число жертв коронавируса в США превысило 8000 человек.
Эхо Москвы вчера в 16:04
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru 03 апреля в 08:04
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек Следственные органы СКР в Рязанской области сейчас допрашивают местного жителя Антона Франчикова, который вечером в субботу застрелил из охотничьего ружья пять человек в подъезде своего дома в поселке Елатьма.
Коммерсантъ 08:52
Общество

Из каких стран завезли коронавирус в Россию

Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран. Об этом 4 апреля на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает Интерфакс.
МонаВиста вчера в 11:30
Политика

Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ

Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.
REGNUM 06:01
Энергетика

Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США

Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
REGNUM 04:01
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Футбол

«Милан» хочет приобрести форварда «Наполи»

Итальянский "Милан" хочет приобрести форварда "Наполи" Аркадиуша Милика, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Газета.Ru 09:34
Политика

В Foreign Affairs оценили уровень инвестиций России в Крым

С 2014 года Крым принял множество вложений со стороны российских властей, сообщает 5 апреля американский журнал Foreign Affairs.
ИА Красная Весна 09:55
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:00
Культура

Появился трейлер новой хоррор-антологии от Сэма Рэйми

Игромания.ру 03 апреля в 11:42
Космос

Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для «Спектра-М»

Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.
ТАСС Наука 03 апреля в 20:43
Общество

Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом

Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 08:20
Общество

В Карелии официально подтвердили два случая коронавируса

В результате Карелии официально зарегистрировано два случая нового заболевания.
Московский Комсомолец 10:15
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Здоровье

Врач рассказал об опасности самоизоляции для пенсионеров

Москва, 5 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Пожилые люди, которые мало двигаются во время самоизоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.
REGNUM 01:40
Происшествия

Мемориальные таблички украинским военным повредили в Полтаве

Как сообщили РИА Новости в воскресенье пресс-службе полиции, неизвестные сломали три мемориальных таблички участникам антитеррористической операции на востоке страны.
Вести.Ru 08:30
Общество

В Нижегородской области число случаев коронавируса возросло до 47

Количество больных коронавирусом в Нижегородской области за сутки увеличилось почти вдвое – с 25 до 47 человек, диагноз подтвердили пациентам, которые давно изолированы и проходят лечение, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 07:19
Общество

Moody’s: борьба с коронавирусом парализовала 29% экономики США

Ограничительные меры, введенные в США, парализовали не менее 29% экономики Такова оценк аналитического подразделения международного рейтингового агентства Moody’s, опубликованного изданием The Wall Street Journal.
Евразия Daily 09:00
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества на фоне коронавируса

Члены комитета попросили россиян не вестись на уловки мошенников и не открывать никому двери: под предлогом дезинфекции они могут совершить в квартире кражу или другие преступления.
Слово и Дело 03:07
Политика

Около 26 тыс. россиян за рубежом заполнили форму на получение помощи

Министр отметил, что сведения, оставленные гражданами в форме, проверяются автоматически.
ТАСС 09:39
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