Мишустин поручил выделить средства на проект «Русгидро» на Чукотке
Смотрите также
Kia начала продажи в России нового седана K5
В Минске на акциях протеста студентов начались задержания
Huawei увеличила инвестиции в Россию в условиях санкций США
Путин заявил, что переходить на дистанционное обучение нецелесообразно
Умер писатель Владислав Крапивин
Лидер группы Little Big объявил о разводе с супругой
Маск заявил, что Starship может полететь на орбиту уже в 2021 году
Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн
Суд вынес приговор фигуранту дела о фотографии генерала Власова
Премьер-министр Польши: Вторую мировую войну начали Германия и СССР
Свердловский областной онкологический диспансер атаковали хакеры
Лукашенко пригрозил закрыть границы Белоруссии для стран Запада
Сын Цоя показал письмо Путину с просьбой запретить фильм Учителя
Российский МиГ-31 «перехватил» норвежский самолет над Баренцевым морем
Суд арестовал акции Башкирской содовой компании
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП
Путин заявил, что Россия не является «страной-бензоколонкой»
В Минске на акциях протеста студентов начались задержания
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
Лукашенко заявил, что никогда не отворачивался от России
Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году
Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью
Российский МиГ-31 «перехватил» норвежский самолет над Баренцевым морем
Умер писатель Владислав Крапивин
«Минфину, Минэнерго и Минвостокразвития РФ обеспечить выделение средств из федерального бюджета в 2022 году на завершение реализации объекта капитального строительства "Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек - Билибино" (этап строительства № 1), имея в виду субсидирование части понесенных "РусГидро" затрат в размере до 2,6 млрд. рублей», - говорится в документе.В источнике
Подробнее о событии