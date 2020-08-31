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Rambler News Service
Rambler News Service

Мишустин поручил выделить средства на проект «Русгидро» на Чукотке

«Минфину, Минэнерго и Минвостокразвития РФ обеспечить выделение средств из федерального бюджета в 2022 году на завершение реализации объекта капитального строительства "Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек - Билибино" (этап строительства № 1), имея в виду субсидирование части понесенных "РусГидро" затрат в размере до 2,6 млрд. рублей», - говорится в документе.В источнике
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Российская газета

Льготный тариф

Российская газетавчера в 10:40
ТАСС

План освоения Баимской зоны на Чукотке будет доработан к середине ноября

ТАССвчера в 09:51
РИА Новости

Мишустин поручил завершить реконструкцию онкодиспансера в Магадане

РИА Новостивчера в 06:20
ТВ Центр

Мишустин поручил внедрить передовые технологии на Дальнем Востоке

ТВ Центрвчера в 04:46
Интерфакс

Мишустин закрепил вице-премьеров за поручениями по Дальнему Востоку

Интерфаксвчера в 04:08
ПРАЙМ

Мишустин: сформирован перечень поручений по развитию Дальнего Востока

ПРАЙМвчера в 04:03
Вечерняя Москва

Мишустин назвал приоритетную задачу для правительства России

Вечерняя Москвавчера в 03:58

В Госдуму внесли законопроект об основах регулирования маркетплейсов

Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Федот Тумусов внес в Госдуму законопроект о магазинах мобильных приложений, согласно которому владелец или правообладатель ОС не должен ограничивать или запрещать установку на нее стороннего маркетплейса.
Газета.Ru06:35

«Арсенал» попросил РФС проверить судью Матюнина на полиграфе

Тульский «Арсенал» после матча с московским «Спартаком» обратился в Российский футбольный союз (РФС) с предложением проверить судью Алексея Матюнина на полиграфе, также клуб попросил не назначать этого арбитра на поединки с участием команды.
РБК спорт07:18

Умер писатель Владислав Крапивин

Детский писатель Владислав Крапивин умер в свердловской областной клинической больнице №1 утром 1 сентября, сообщила ТАСС его сноха командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
Коммерсантъ00:40
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Суд вынес приговор фигуранту дела о фотографии генерала Власова

Следствие установило, что житель Перми опубликовал на сайте акции «Бессмертный полк» фотографию генерала Андрея Власова, который во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР и был признан изменником Родины.
Известия07:20

Российский МиГ-31 «перехватил» норвежский самолет над Баренцевым морем

По данным Центра, 1 сентября российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря обнаружили приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель.
ТАСС07:23
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Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
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«МиГ» и «Сухой» могут вместе создать истребитель шестого поколения

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года о начале работ по созданию в России истребителя шестого поколения заявил нынешний глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, в то время находившийся на посту заместителя председателя правительства РФ.
REGNUM04:10
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