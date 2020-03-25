Власти регионов будут строго наказаны в случае недостаточного внимания к организации больничных мест для зараженных коронавирусом. Об этом заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

с чего всё началось

Если губернатор или профильный министр не уделяет этой работе достаточно внимания, мы будем принимать меры и очень строго наказывать. Пренебрегать здоровьем людей в такой опасный период недопустимо.

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений губернаторам в связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Об этом в среду, 25 марта, сообщает «Интерфакс».

Мишустин дал поручения губернаторам по борьбе с коронавирусом

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