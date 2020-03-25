Премьер подчеркнул, что этот перечень мер регионам на своем уровне необходимо принять. Ранее 25 марта глава правительства заявил, что губернаторы будут строго наказаны в случае недостаточного внимания к организации больничных мест для зараженных коронавирусом.

Мишустин дал поручения губернаторам по борьбе с коронавирусом

Авто Обновленный Mitsubishi ASX получил российский ценник Компания Mitsubishi объявила рублевые цены на компактный кроссовер ASX 2020 модельного года и назвала сроки начала продаж автомобиля на рынке РФ.

Происшествия Афтершоки зафиксировали в Тихом океане после землетрясения у Курил В краевом МЧС заявили, что угрозы цунами в регионе нет, до береговой линии — 317 км. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана в 463 км южнее Петропавловск-Камчатского городского округа на глубине 50 км. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городских округов, а также Елизовского и Усть-Большерецкого районов ощущались подземные толчки силой до 5 баллов.

Общество У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.

Политика Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовиться к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.

Шоу-бизнес Умерла народная артистка СССР Инна Макарова Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.

Игры Начался тест игры Predator: Hunting Grounds В ходе тестирования игры, которое намечено на 24-27 марта, владельцы ПК (Epic Store) и PS4 смогут испытать лишь ограниченные возможности персонажей, но и этого вполне хватит, чтобы составить мнение о Predator: Hunting Grounds.

Общество В ВОЗ предположили превращение США в эпицентр пандемии коронавируса Спикер Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на RT.

Наука Ученые не признаются в создании коронавируса Соединив "ключи" коронавируса SARS с коронавирусом, вызывающим легочное заболевание у азиатских подковоносов, ученые получили новый штамм, теоретически способный вызвать эпидемию.

Политика Кабмин Украины анонсировал введение режима ЧС по всей стране На территории Украины планируется ввести режим чрезвычайной ситуации сроком на 30 дней, заявил на заседании кабмина глава правительства Украины Денис Шмыгаль (трансляция заседания идет в аккаунте кабмина в сети YouTube).

Происшествия Защита Абызова заявила об опровергающей доводы следствия экспертизе Независимая экспертиза, заказанная защитой бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, оценила активы из его уголовного дела в 4,6 млрд руб.

Происшествия Суд арестовал недвижимость супруги генерала ФТС Кизлыка Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на два дома и земельный участок супруги начальника управления таможенного дознания ФТС России генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Общество В Китае мужчина умер от хантавируса В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.

Экономика Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.

Транспорт РЖД опубликовали информацию об изменениях в расписании поездов РЖД добавили на своем сайте раздел с информацией об изменениях в расписании поездов внутрироссийского сообщения в связи с распространением коронавируса.

Биатлон Шипулин ответил на критику Резцовой в адрес спортсменов-депутатов Антон Шипулин, бывший лидер биатлонной сборной России, ответил на критику со стороны четырехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, которая заявила, что биатлонисты, уходящие в политику, делают это ради личной выгоды.