Коронавирус
Lenta.ruМишустин дал поручения губернаторам по борьбе с коронавирусом
Премьер подчеркнул, что этот перечень мер регионам на своем уровне необходимо принять. Ранее 25 марта глава правительства заявил, что губернаторы будут строго наказаны в случае недостаточного внимания к организации больничных мест для зараженных коронавирусом.
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На Украине продлили на месяц карантин по коронавирусу
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Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.
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Путин обратится к россиянам из-за коронавируса
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«Барселона» может продать восемь футболистов
Каталонская "Барселона" может продать восемь футболистов в летнее трансферное окно, передает Sport.es.
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Лев Лещенко госпитализирован в больницу в Коммунарке
В московскую больницу для обследования известный певец приехал вместе с женой из-за того, что у него ухудшилось самочувствие.
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Московский городской суд продлил до 26 июня срок содержания под стражей экс-министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову и пятерым менеджерам его компаний.
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
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Названа дата появления новых Toyota Corolla и Venza
В Intagram-канале allcarnews появилась информация о появлении новых моделей Toyota.
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Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с пандемией коронавируса в Москве будет отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов вузов, пожилых людей, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
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КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
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Мишустин призвал нарастить инвестиции в электронную промышленность
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости увеличения бюджетных и внебюджетных инвестиций в электронную промышленность.
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Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
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Второй случай коронавируса подтвердился на Брянщине
Сегодня, 25 марта, на Брянщине выявили второй случай заболевания короновирусной инфекцией.
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Доктор Мясников назвал 5 лекарств от коронавируса
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Тедеско: надеюсь, сезон РПЛ возобновится, но здоровье на первом месте
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что надеется на возобновление футбольного сезона в России, но отметил, что здоровье людей в нынешней ситуации на первом месте.
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Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
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Суд в Москве продлил арест аспиранту МГУ Мифтахову на полгода
Головинский суд Москвы в среду по ходатайству гособвинения на полгода продлил арест аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в нападении на один из столичных офисов "Единой России" в январе 2018 года.
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Депутаты Госдумы внесли законопроект о дистанционном осмотре пациентов
Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий врачам дистанционно осматривать пациентов во время эпидемий.
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Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения
В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
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В Испании за сутки 738 человек умерли от коронавируса
24 марта стало известно, что при работе с пациентами в Испании коронавирусом заразились 5,4 тыс. медицинских работников.
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Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России
В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.