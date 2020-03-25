Премьер подчеркнул, что этот перечень мер регионам на своем уровне необходимо принять. Ранее 25 марта глава правительства заявил, что губернаторы будут строго наказаны в случае недостаточного внимания к организации больничных мест для зараженных коронавирусом.

Мишустин дал поручения губернаторам по борьбе с коронавирусом

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